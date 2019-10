Obrero pierde la vida a quemarropa

Justicia es lo que pide doña Alejandra Guzmán por la muerte de su hijo, Santiago Guzmán, de 42 años.



Su vástago fue asesinado la madrugada del domingo en la puerta de su casa, y al parecer el móvil del crimen fue el robo.



La única testigo fue su compañera de vida, Glennis Mendoza, quien al escuchar los gritos de Santiago se levantó a abrirle la puerta. “Ella vio a cinco sujetos, no los pudo identificar, sólo le dijeron que si gritaba o hablaba en la Policía la iban a matar”, relató doña Alejandra.



La familia de Santiago pide justicia por la muerte de este obrero de la construcción, que trabaja para la empresa Sovipe.



“Le robaron su pago, el traía mil 500 córdobas para levantar una ventecita, ya que su esposa está embarazada, ése era su primer hijo”, dijo entre llantos su madre.



La Policía del Distrito Seis investiga el crimen de Guzmán para dar con el paradero de los asesinos, quienes le dispararon a quema ropa causándole la muerte de forma instantánea.



“No les bastó con robarle, sino que me lo mataron”, expresó desconsolada su esposa.



Santiago Guzmán vivía de la entrada de la Siemens, once cuadras al lago, en el barrio La Primavera.