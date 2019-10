Un muerto y tres lesionados en accidente

JALAPA, NUEVA SEGOVIA



Una víctima mortal y tres lesionados dejó un brutal encontronazo entre una motocicleta marca MaxMotor y dos bicicletas, que circulaban en sentido contrario, a las 10 de la noche del sábado por un camino vecinal de este municipio.



El capitán Mario Avendaño, jefe policial en este municipio, dijo que en el fatídico accidente pereció de forma instantánea uno de los ciclistas, por politraumatismo severo y craneoencefálico, identificado como Luis Enrique Zamora Rivera, de 25 años, habitante de la colonia Nueva Jerusalén, del área urbana.



De acuerdo con el relato policial, la motocicleta que venía de la comarca La Sidra se encontró con cuatro ciclistas, dos de los cuales marchaban “emparejados” y sirvieron de pared para el impacto del motorizado.



Ciclistas no cumplen con la ley

El oficial de la Policía supone que al trágico suceso se asoció la baja luz y la velocidad con que conducía la motocicleta Mario Eleuterio Álvarez Bellorín, de 32 años, quien fue enviado al Hospital “Alfonso Moncada Guillén”, de Ocotal, con severo traumatismo y heridas. Junto a él, también fueron internados Denis de Jesús Corea Ruiz, de 26, y Jackson José Zelaya Palma, de 26; uno pasajero de la moto y el otro ciclista.



Este tipo de accidente ocurre con frecuencia por la alta cantidad de bicicletas y de motos que circulan en este municipio, más la costumbre de no usar cascos en la cabeza.



Vale recordar el artículo 22 de la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito que indica la obligatoriedad de portar señales lumínicas en los automotores, pero asimismo en los traileres, vehículos de tracción animal, de pedal y bicicletas, últimas que deben tener luz de dinamo.



La misma norma establece que de no poseerlas, la Policía de Tránsito deberá retener la circulación más la multa respectiva, pero no se aplica.