Muerte accidental de acróbata

La familia de Marvin José Martínez López no creyó que el nuevo hobbie que practicaba su hijo le causaría la muerte.



La noche del sábado este joven de 16 años se dirigió, en compañía de sus primos y amigos, a la cancha del barrio Batahola Sur, a realizar piruetas en su bicicleta.



Marvin José estuvo deleitando a los visitantes del parque mientras hacía acrobacias en su bicicleta, cuando de pronto perdió el equilibrio y cayó de frente al pavimento.



Sus familiares se apresuraron a socorrerlo, pero la muerte del adolescente fue instantánea. Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron al lugar de los hechos y afirmaron que el joven se había desnucado, además de que presentaba un trauma craneal.



Su madre, María Margarita López, no se resigna a la pérdida de Marvin José, el cual estudiaba la secundaria en el Colegio Bautista.



“Él era un muchacho tranquilo, no se metía con nadie”, afirmó su progenitora. La familia se mostró acongojada ante la muerte de este joven, el cual practicaba deportes extremos en su bicicleta.



La Policía del Distrito Seis se presentó a la escena, sin embargo, descartaron mano criminal, pues los testigos afirmaron que la muerte Martínez López fue accidental.



Marvin José vivía de la antigua embajada Norteamericana, tres cuadras al sur, en Batahola Sur. El entierro de este joven se realizará en el cementerio de Ticuantepe.