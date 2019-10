Mala suerte de ladrones

Tres hechos reportó el Distrito Cinco de la Policía de Managua, en los que se involucraron obreros del volante, durante el pasado fin de semana, pero afortunadamente no hubo pérdidas humanas.



La comisionada Erlinda Castillo, jefa de la Quinta Delegación de Policía, explicó que las modalidades de robo con intimidación están cambiando, y lo más notable es que el índice ha incrementado en los taxis.



El primer caso ocurrió en el kilómetro 13 de la Carretera a Masaya, un kilómetro hacia el sur, donde Omar de Jesús Gutiérrez Mendoza, quien conducía el vehículo verde, placas M 00264, fue sorprendido por sus tres pasajeros, quienes lo abordaron en el sector de la funeraria Monte de los Olivos, para que los llevara al Reparto Schick.



“Lo obligan a ir al kilómetro 13, llegan a la pulpería “Carolina” y ahí mismo asaltan a una señora que estaba comprando, de nombre Lourdes Reyes. Se llevan 4 mil córdobas, seis cartones de cigarros, una botella de licor extranjero y tres botellas de licor nacional”, comentó la comisionada Castillo.



Más tarde, a Gutiérrez Mendoza lo dejan en la cajuela del vehículo y se van por sus propios medios.



Pero la suerte no les duró, y sumado a que habían consumido las botellas de licor, los tres fueron capturados precisamente cuando sufrieron un accidente, en el vehículo Lada, placas M 025 580. Poco después fueron reconocidos por los perjudicados, que presentaron formal denuncia.



Los sospechosos son Héctor Ramón Ortiz Gutiérrez, de 31 años –quien está ingresado en un centro asistencial, a causa de las heridas sufridas en el accidente--, Gunier Antonio Domínguez, de 25 años, y José Iván Pérez Ordóñez, de 36 años.



Prisión para supuestos roba-taxi

Asimismo, el juez suplente Segundo Penal de Audiencias, José Luis Aráuz, admitió la acusación que la fiscal Magda Matus presentó en contra de José Iván Pérez Ordóñez y Gunier Antonio Domínguez Ríos, por la supuesta coautoría de los delitos de robo con intimidación, secuestro y portación ilegal de armas en perjuicio de un taxista, una cajera y los clientes de un minisúper.



Junto a Pérez y Domínguez también fue acusado Héctor Ramón Ortiz Gutiérrez, pero como éste se encuentra grave en un hospital capitalino, no hubo audiencia preliminar para él, como tampoco la hubo para Róger Antonio Pérez Ordoñez, quien fue liberado tras dos días de cárcel porque la Fiscalía no encontró mérito para acusarlo, confirmó el abogado Juan Antonio Rodríguez.



El abogado lamentó que la Fiscalía haya acusado a Domínguez y Pérez, porque, según él, éstos son personas honestas que se ganan la vida trabajando como contador y conductor, respectivamente, en la Universidad Agraria, pero ahora están siendo acusados por el robo y secuestro que sufrió el taxista Omar de Jesús Gutiérrez, el 18 de abril, cuando fue abordado por los acusados en el Mercado “Roberto Huembes”.



Los sospechosos le pidieron que los llevara al Reparto Schick, pero en el camino lo intimidaron con armas y lo introdujeron en la valijera, luego los mismos asaltantes supuestamente cometieron un segundo atraco en un minisúper, de donde cargaron dinero, ron y otros objetos, por lo que se cree que fue a consecuencia del consumo de licor que chocaron.



Su abogado dijo que chocaron estando en su tiempo libre. La audiencia inicial de este juicio será el 29 de abril en la mañana, y mientras los forenses no digan lo contrario, los supuestos atracadores seguirán en prisión.



Nixi Acuña Méndez, de 23 años, es otra de la víctimas. Según informó en su denuncia, abordó un taxi blanco, franjas rojas, sin placas, pero cerca del Hospital “Roberto Calderón” se montaron dos sujetos y la intimidaron con un arma.



A Nixi la despojaron de sus documentos personales, celular y dinero en efectivo, y la obligaron a brindar el número de pin de una tarjeta de la que sacaron 500 dólares, y luego la fueron a dejar al barrio Santa Rosa.



Cuando es un grupo…

Asimismo, la comisionada Castillo comentó el caso de Salomón Escobar Calderón, cadete del taxi gris, placas M 00839, a quien cinco personas lo abordaron en el autolote El Chele, y luego lo despojaron de 600 córdobas y lo amenazaron.



Cabe decir que la comisionada Castillo reiteró las medidas que los usuarios de transporte selectivo deben tomar en cuenta a la hora de abordar un taxi.



Entre otras recomendaciones, Castillo mencionó que el conductor debe estar plenamente identificado, observar el número de placas, el nombre de la cooperativa, viajar en la parte trasera, no portar mucho dinero, no llevar prendas de valor o celulares, que son algunos de los mayores atractivos para los delincuentes. Tampoco es conveniente sacar dinero en lugares públicos.