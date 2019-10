Asaltan a maestra y a vendedor de tarjetas telefónicas

Mercedes Urroz

“Iba a comprar el almuerzo cuando sentí las dos pistolas, me arrebataron el bolso, les pedí que me dejaran los papeles, se me llevaron el celular y un mil 800 córdobas”, dijo “Marlen” --por temor no dio su nombre-- una de las dos personas asaltadas en la pulpería Neyra, del Distrito Cinco.



El otro afectado es el vendedor de tarjetas Lenín Gutiérrez Martínez, de 26 años, a quien los mismo sujetos de igual manera le robaron el bolso con un sinnúmero de tarjetas en todas las denominaciones, cuya pérdida es 46 mil 110 córdobas, además de un talonario de facturas, con la serie W 1601116150.



No contento con lo robado, los tres delincuentes le pidieron a Lenín la llave de la moto y huyeron en ella, pero al parecer no la lograron controlar y se cayeron, fue entonces que se subieron a una camioneta blanca que los esperaba más adelante.



El celular…

Doña Marlen llamó varias veces a su número celular y consiguió un arreglo con la persona que supuestamente lo tiene, quien le solicitó 500 córdobas para entregárselo, fue entonces que una patrulla le brindó ayuda y llegaron al barrio Naciones Unidas a preguntar por “Oscar”, pero no estaba en su casa.



Los oficiales de la Quinta Delegación investigan si se debe a una broma, si a “Oscar” le vendieron el celular o tiene algo que ver en el asalto ocurrido por la mañana a la maestra y al vende tarjeta.