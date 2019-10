De enemigos a homicidas

MASAYA

El joven Manuel de Jesús Dávila Palacios, de 20 años, falleció tras recibir una estocada en la tetilla izquierda, por parte de dos sujetos que ya están detenidos y a la orden de la Fiscalía.



Los sospechosos de haber privado de la existencia a Dávila son dos hermanos originarios de la comarca El Palenque, del municipio de Tisma. Uno de los detenidos es menor de edad y el otro fue identificado como Wilmor Antonio Ortiz Díaz, de 28 años.



“El fallecido y los homicidas no se llevaban bien y cuando se encontraron en una fiesta empezaron a pelear, porque según dicen no podían estar los tres en el mismo lugar, y por eso los dos hermanos apuñalaron a Dávila”, dijo un testigo.



Pastora Margely Dávila Palacios, hermana de Manuel de Jesús, pide justicia para que este crimen no quede impune, y los homicidas paguen, independientemente de que un adolescente esté involucrado.



En el dictamen médico que se le realizó a Dávila indica que éste falleció a causa de un shock hipovolémico, es decir, pérdida severa de sangre y líquido que hace que el corazón sea incapaz de bombear a todo el cuerpo, y de un sangrado masivo producto de la herida en la tetilla izquierda.



El hecho se dio en la comarca “Las 24”, del municipio de Tisma, a las once de la noche de este domingo.