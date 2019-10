Breves judiciales Jorge Eduardo Arellano

21 Abril 2008

7:01 p.m. |

Policía no culpable por homicidio de joven

El policía Bryan Antonio Calero fue declarado no culpable del homicidio culposo en perjuicio de Abelardo Antonio Lindo, de 24 años, crimen que la Fiscalía le había achacado porque cuando iba persiguiendo a un supuesto roba-pailas se le cayó el arma y ésta accidentalmente se disparó. Junto al uniformado también estaba siendo enjuiciado por violación de domicilio el civil Berman de Jesús Aguilar, pero como no se presentó al juicio oral y público, fue declarado en rebeldía y mandado a capturar. Los hechos que derivaron en juicio ocurrieron el primero de diciembre de 2007, en el barrio “Mirna Ugarte”, cuando Abelardo Lindo y Aguilar penetraron sin permiso a una vivienda cargando un perol ajeno, por lo que la dueña de casa, Simona Dolmus, llamó a la Policía, pero como nunca llegó, se fue a pedir ayuda al Hospital de la Policía “Carlos Roberto Huembes”, donde estaban los policías Bryan Calero y Cristian Betancourt. Los oficiales dieron respuesta al llamado ciudadano, lo que provocó el forcejeo y huida de los sospechosos, momento en que Lindo recibió una bala en el tórax, producto de que las irregularidades del terreno provocaron que al policía se le cayera el arma y se disparara.



Amenazan con hacer justicia por su propia mano

“Nosotros queremos que haya justicia, porque si realmente miramos que no la hay, nosotros vamos a actuar, porque al ver a los gemelos no nos vamos a quedar de brazos cruzados… es mi hija a quien me quitaron”, advirtió ayer Juan Bautista Dávila, padre de quien en vida fuera Jesenia Yasuari Morales Casco, de 23 años, quien presuntamente murió a cuchilladas a manos de sus vecinos, los hermanos gemelos Jorge Luis y Donald Concepción Vargas Gutiérrez, de 25 años, quienes la mataron durante el violento reclamo de un perro pastor alemán, hecho acaecido en el barrio Santo Domingo, el 19 de febrero. Don Juan explicó que los acusados llegan a dormir a su casa de vez en cuando, sin embargo la Policía “no ha podido” hacer efectiva la orden de captura que el juez Séptimo Penal de Audiencias emitió días atrás. “Anoche (el domingo) llegaron, andan con bicicletas y enchaquetados…Parece que se están burlando de la Policía, porque cuando nosotros llamamos nunca hay carro, no hay vehículo”, agregó el quejoso. Por los mismos delitos también está acusada la hermana de “Los Gemelos”, Jacquelin Vargas Gutiérrez, de 30 años, quien está bajo arresto domiciliar, pero los familiares de las víctimas van a pedir una audiencia especial de revisión de medidas, porque si no está cumpliendo con la presentación periódica es mejor que vuelva a la cárcel.