Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

21 Abril 2008 |

6:50 p.m. |

Teme por su vida

Mercedes Vanegas / MASAYA

Conny María López Aguilar, de 37 años, se presentó a la estación de Policía de Masaya para denunciar la agresión de la que fue víctima por parte del señor Rafael Luna.



La asustada mujer afirmó que Luna anda libre por las calles de su barrio, con un machete en la mano, por lo que teme que en cualquier momento mate a alguien, “a mí, por ejemplo, me golpeó con una piedra en el brazo izquierdo, es por eso que vengo a pedir a las autoridades que lo detengan”, dijo López.



La afectada señaló que también siente que corre peligro su familia, por la agresividad mostrada por el aludido. Se desconoce si Rafael Luna sufre de alguna perturbación mental o si mantiene una enemistad con la ofendida.



Agredidos y accidentados entre atenciones de bomberos granadinos

Ingrid Duarte / GRANADA

Seis personas fueron atendidas por miembros de la Asociación Civil de Bomberos de Granada, también conocidos como los Bomberos de La Villa, el fin de semana, informó el oficial de turno, Franklin Macanche.



Entre las atenciones brindadas destacan la que le dieron a un ciudadano supuestamente atacado por un grupo de antisociales y a otro que cayó accidentalmente y sufrió lesiones.



En el detalle, Macanche indicó que a Lenín Ramírez lo trasladaron inconsciente en una ambulancia al Hospital Amistad Japón-Nicaragua, con trauma craneal, más una herida abierta en la ceja izquierda y posible fractura en el tabique nasal, después de ser agredido supuestamente por un grupo de antisociales en el sector del puente del cementerio.



A José Dolores Sánchez, de 50 años, en su casa situada de Las Tres Cruces 75 varas al oeste, en el Reparto Adelita número uno, los bomberos le dieron auxilio porque presentaba una herida contusa en el occipital y trauma cervical a consecuencia de una caída accidental, por lo que fue trasladado al hospital.



También atendieron a Elvin Silver Espinoza, de 26 años, residente en el barrio San Matías, por dislocamiento en las articulaciones del hombro izquierdo y policontusiones, aunque no explicaron qué le ocurrió.



Al mismo centro asistencial llevaron a la señora María Melania Sirias, de 68 años, con un dolor agudo en el tórax, desde la comunidad de Veracruz, situada en la carretera a Nandaime.



De igual forma, la señora María Auxiliadora Rubio Reyes, de 59 años, fue trasladada desde el hospital de Granada a su casa, después de recuperarse de un accidente que le dejó un trauma craneoencefálico.



Frente al cementerio de Granada fue atendido por los bomberos el ciudadano Manuel Duarte, de 26 años, por solicitud de vecinos, quienes explicaron que éste padece de epilepsia.



A Duarte le brindaron los primero auxilios, en tanto, la señora Auxiliadora Vásquez Marenco, quien sufre problemas de presión baja e infección en una pierna, fue trasladada de su casa, ubicada de la Flor Panameña una cuadra al sur, al centro hospitalario.



Desaparece joven trabajadora

Mercedes Vanegas / NINDIRI, MASAYA

La joven Karelia Avilés, originaria del municipio de Nindirí, desapareció el pasado fin de semana. Según Evelin Yessenia Avilés López, hermana mayor de Karelia, ésta salió de su casa afirmando que se dirigía a su centro de trabajo, en Managua, el sábado 19 de abril, pero desde ese día no ha dado señales de vida.



“Nosotros la fuimos a buscar a su centro de trabajo en Managua, y la jefa de ella nos dijo que mi hermana tenía tres semana de no presentarse a trabajar. Lo único que pedimos a la Policía es que nos ayude a buscarla”, expresó Evelin Avilés.



Cualquier información sobre la joven, favor hacerla saber a la Policía de Masaya.