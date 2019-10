Tres presos por crimen de camionero

LEÓN

Un homicidio y dos robos con intimidación ocurridos recientemente en el departamento de León, y que dejaron pérdidas significativas, fueron esclarecidos en tiempo récord por las autoridades policiales, tras la detención de siete personas pertenecientes a dos bandas delincuenciales procedentes de Managua, Chinandega, León y La Paz Centro.



Con la investigación finalizada se descartó que el conductor de cabezales, Emir Eliécer Rostrán Olivares, quien fue asesinado en uno de estos casos, estuviera involucrado en el robo del trigo que transportaba.



Fueron puestos a la orden del juez competente los individuos Carlos Alberto Hernández Cano, alias “Millón de Pelos”, originario de Corinto, y Edwin Adolfo Méndez Pereira, “El Conejo”, originario de La Paz Centro.



El tercer involucrado en el primer hecho relevante es Léster Javier Dávila Mayorga, “Muerte Quirina”, originario de Corinto, ayudante del conductor y presunto autor del robo con intimidación, seguido de homicidio en perjuicio de Emir Eliécer Rostrán Olivares, de 22 años, conductor del camión Freihgliner, placas CH 03070, que transportaba desde Corinto una carga propiedad de la empresa Monisa, en Granada, consistente en 668 quintales de trigo suave canadiense, conocido como frijol.



Aliados con el ayudante

Dos de los tres delincuentes, originarios de Managua, y que previamente estaban aliados con Dávila Mayorga, persiguieron a Emir Eliécer desde Corinto para interceptarlo en el kilómetro 61 de la carretera La Paz Centro-Izapa, lo bajaron del camión y a escasos metros de la carretera, en la hacienda El Chanal, Carlos Alberto y Léster Javier descargaron 17 puñaladas. Posteriormente quisieron quemar el cadáver y al no lograr sus objetivos, se dieron a la fuga.



Después de quince días, trabajadores de la hacienda El Chanal, en el municipio de La Paz Centro, se horrorizaron al encontrar el cadáver en avanzado estado de putrefacción dentro de los matorrales.



La Policía también retuvo a Eleuterio Leonel Ruiz Galo, “El Rayado”, comerciante del Mercado Oriental, en Managua, quien recibió todo el producto robado y luego lo distribuyó entre otros comerciantes.



El comisionado Douglas Zeledón Largaespada, jefe de la Policía en León, aseguró que a través del trabajo de inteligencia policial en Chinandega, León, Managua, Granada y Carazo se logró esclarecer en tiempo récord el hurto y el asesinato.



Según las investigaciones, el dos de abril, en el kilómetro 52 y medio de la

carretera Managua-Carazo, las autoridades policiales encontraron abandonado el camión que era conducido por la víctima. Fue hasta el ocho de abril que se empezó a incautar a comerciantes del Mercado Oriental, el producto hurtado. La investigación tomó mayor relevancia cuando se conoció del hallazgo de un cadáver que resultó ser el de Emir Eliécer.



“Con la finalidad de no dejar rastros, los delincuentes intentaron quemar el cadáver dentro de los matorrales, pero al no lograr sus objetivos se dieron a la

fuga, dejando una cajetilla de fósforos, un celular y otros objetos de la víctima.



Carlos Alberto y Léster Javier fueron retenidos en Corinto, con siete mil dólares”, dijo Zeledón Largaespada.



La denuncia por el hurto y la desaparición de Emir Eliécer fue interpuesta ante la Policía por Johanna Elizabeth Rojas Sandoval, cónyuge de la víctima fatal. Mauricio José Chamorro, gerente de la empresa Monisa, de Granada, y Carlos Alfaro Peña Castillo, propietario del cabezal, también denunciaron la desaparición del automotor.



Capturan a supuesto policía

El jefe policial también dio a conocer el esclarecimiento del robo con intimidación a Marcos José Estrada, conductor del furgón Freighliner, placas CT 4777, que transportaba 39 mil libras de pollo de la empresa Tip Top en el kilómetro 36 de la carretera vieja León-Managua, y la captura de los tres sujetos implicados.



En el kilómetros 61 de la Carretera Vieja León-Managua, el cargamento de pollo fue trasegado hacia Managua en un camión Mercedes Benz, placa M 009-430, conducido por Pablo Roberto Pérez Rostrán. La Policía únicamente recuperó 22 mil 500 libras del producto. Fueron detenidos Walter Facth Quezada, “El Tío”; Javier Alí Díaz Narváez, ex policía de León, y Pablo Roberto Pérez Pastrán, conductor del camión, y el prófugo de la justicia Juan José Romero Chavarría.



La comisionada Vilma Reyes, jefa de relaciones públicas de la Policía Nacional, destacó que están desarrollando un operativo a nivel nacional para desarticular a las bandas o elementos delictivos que causan inestabilidad en la población. “Contamos con un 50 por ciento de incremento de robos con intimidación en comparación al año anterior, el 70 por ciento han ocurrido en Managua, en donde el incremento es del 59 por ciento. Estamos instalando subdelegaciones en San Judas, Reparto Schick y en Villa Venezuela, para tener mayor presencia en las comunidades y prevenir el delito”, refirió.