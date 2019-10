Se ahogó, pero nadie avisó a su familia

En fatalidad terminó el paseo que realizaron varios miembros de la iglesia evangélica Centro Cristiano, al balneario Salinas Grandes, en León, porque uno de sus miembros, Lenín Wilson Acevedo, de 21 años, se ahogó.



La muerte por ahogamiento de Acevedo se produjo el domingo, a eso de las diez de la mañana, pero fue hasta ayer que su cuerpo fue extraído del agua, a varios kilómetros de distancia de la costa.



El fatídico paseo salió del barrio “Selim Shible”, de Managua, el sábado, a las seis de la tarde, dijo Yelba Maltez Martínez, abuela paterna de Lenín Acevedo y madre de crianza de éste.



Doña Yelba se quejó por la aparente indolencia de quienes acompañaron a su nieto al paseo en Salinas Grandes, porque no le avisaron de inmediato de la tragedia.



“Él se ahogó el domingo, a eso de las once de la mañana, pero fue hasta ayer que me enteré”, expresó la apesarada abuelita, quien al preguntarle si su nieto dejaba descendencia respondió: “no joven, sólo me deja a mí”.



La versión de la señora Yelba Maltez, de falta de comunicación por parte de los miembros de la iglesia Centro Cristiano, fue reforzada por un primo de la víctima, quien dijo que se enteraron de la muerte de su pariente por el comentario de una vecina.



Hugo Vallejos, pastor de esa congregación religiosa, dijo que no avisaron oportunamente a la familia doliente “porque nos quedamos incomunicados y no queríamos regresar con las manos vacías”.



El pastor dijo que Lenín Wilson Acevedo fue arrastrado por una ola cuando estaba en compañía de otros “hermanos”, en el estero de Salinas Grandes.



Según Vallejos estaban disfrutando de la delicias del océano, cuando repentinamente una ola arrastró a tres de los veraneantes. “Uno (de los bañistas) fue rescatado de inmediato y una niña de 12 años casi a los 150 metros, por pescadores del lugar”, agregó Vallejos, visiblemente cansado por los días de desvelo y el viaje desde Salinas Grandes a Managua.