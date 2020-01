Raptor y violador es también asesino

RIVAS

Las dos hermanitas nicaragüenses que el pasado doce de abril fueron raptadas en el poblado de Santa Cecilia, Costa Rica, corrieron con gran suerte al quedar con vida, ya que el hombre que las raptó para violar a la de diez años y manosear a la de seis tiene en su historial delictivo un asesinato, por el cual era buscado por la Policía Nacional desde inicios de septiembre de 2004.



Pero además, la Policía descubrió que este peligroso sujeto se hacía pasar como José Francisco Dávila Martínez, para evadir el crimen que cometió en Río San Juan, donde fue acusado por homicidio.



Su verdadera identidad

Para escapar de la justicia huyó a la ciudad de Rivas y ahí adquirió esta falsa identidad para ocultar sus verdaderos nombres y apellidos, que en este caso son Amner Sequeira Cruz, de 36 años.



Este peligroso sujeto es nativo del municipio de San Miguelito, del departamento de Río San Juan, y sus padres son Julián Sequeira Jiménez y Orfa Cruz, quienes viven en la finca Palo Seco, ubicada en la comarca Las Palomas, del municipio de la misma localidad sanjuaneña, hasta donde Dávila Martínez llevó a las niñas para violar a la mayor en una montaña y tocar lascivamente a la de seis, y luego las amenazó con dejarlas perdidas ahí, si comentaban lo que les había hecho.



Según la capitana Luisa Amalia Chavarría, responsable de relaciones públicas de la Policía de Rivas, Amner Sequeira Cruz adquirió la falsa identidad al llegar huyendo al municipio de Cárdenas, donde conoció al abuelo materno de las niñas y tras ganarse la confianza de éste le manifestó que no era reconocido por sus padres y que quería votar en las elecciones municipales de ese año, por lo que le pidió que le diera sus apellidos, petición que el abuelo de las niñas aceptó, sin imaginarse lo que le esperaba.



Fue así que el 25 de septiembre de 2004 tramitó su cédula de identidad ante el Consejo Supremo Electoral, como José Francisco Dávila Martínez, y aparece como hijo de Isidro Dávila Martínez.



Hasta ese momento, Amner o José Francisco desconocía a sus tiernas víctimas, ya que éstas tenían casi dos años de haberse trasladado con sus padres a Costa Rica.



Casado se fue a Costa Rica

Pero en julio de 2007, el avispado sujeto, tras casarse con la rivense Ingrid Patricia Aguilar, optó por irse hacia Costa Rica y llegó a la casa de las niñas, donde le manifestó a los padres de éstas que don Isidro lo había enviado y de esa manera se quedó en la casa por ocho meses. Así, él y su cónyuge se ganaron la confianza de las niñas y de sus padres.



La parte más oscura de la historia inició el doce de abril, cuando a eso de las tres de la tarde, la madre de las niñas llegó a la casa y no las encontró, y al investigar el paradero de sus hijas se percató de que José Francisco o Amner, las había trasladado a la ciudad de Rivas por puntos ciegos y que para ello contó con el apoyo de su cónyuge, Ingrid Patricia Aguilar, que habita en el Barrio San Francisco, de la ciudad de Rivas.



Ese mismo día, José Francisco, a como era conocido hasta en ese entonces, dejó a su cónyuge en el barrio san Francisco y se trasladó con las niñas hasta San Carlos, Río San Juan, donde trató de violar a la mayor, en un motel donde pasaron la noche, pero sus intenciones las ejecutó al día siguiente, al llegar a la finca de sus padres, en San Miguelito.



Odisea de niñas

Después del calvario, las niñas lograron escapar del raptor y violador la mañana del 16 de abril y para ello contaron con la ayuda de Eda Sequeira Cruz, hermana del victimario, quien subió a ambas en un camión que llega a San Miguelito, a retirar leche, desde Tipitapa. De este municipio de Managua las menores se trasladaron hasta la entrada al Coyotepe, en Masaya, y luego abordaron un bus que cubre la ruta Managua–Rivas.



Las pequeñas fueron apoyadas por el conductor y la administradora de dicho bus y se reencontraron esa noche, 16 de abril, con sus padres, quienes las esperaban ansiosamente en la unidad policial rivense.



Al día siguiente, a las dos de la tarde, el despiadado sujeto fue capturado en la parada de buses de la ciudad de Granada cuando junto a su cónyuge pretendía trasladarse a Nueva Guinea. Tras ser capturado confesó ante los oficiales de Rivas todo el calvario que hizo vivir a las niñas y hasta la violación que cometió en contra de la mayorcita.



Ahora, la Policía del departamento de Río San Juan remitió el expediente ante el Ministerio Público por los delitos de violación, abusos deshonestos y también le añaden el homicidio y fuga, mientras que en Costa Rica podría ser procesado por el rapto, por lo que el futuro de este individuo no es nada halagador.



Por otro lado, la capitana Chavarría detalló que las dos niñas ya fueron trasladadas a Santa Cecilia, Costa Rica, y asegura que están afectadas psicológicamente.