Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

22 Abril 2008 |

7:36 p.m. |

END

Mujer valiente desarma a agresor

Yelba Tablada / CUAPA, CHONTALES

Como una fiera se defendió la señora Idania Urbina Martínez, de 52 años, cuando un par de sujetos armados de machetes intentaron despojarla de sus pertenencias, al penetrar a su vivienda, ubicada en la comunidad El Pintor, jurisdicción de San Francisco de Cuapa. La denunciante afirma que al estar sentada en el porche de su casa, en compañía de su hijo, Luis Rafael, se presentó el sujeto identificado como Juan José Cano, alias “El Rey”, y un desconocido, y después de solicitarle un vaso con agua, los delincuentes los intimidaron. Juan José le colocó un machete en la barriga a doña Idania, y en medio de amenazas de muerte le exigía que entregara todo el dinero, porque de lo contrario la haría “picadillo”. Después de encomendarse a Dios, la valiente mujer tomó con todas sus fuerzas el machete amenazante y le dijo a su hijo que corriera para que buscara ayuda en la comunidad, pero en ese momento apareció por el lugar una mototaxi y dos pasajeros auxiliaron a doña Idania. Los sorprendidos delincuentes, al ver la reacción de su víctima, se dieron a fuga con dirección al municipio de San Francisco, dejando en la escena de la acción el machete tirado. La señora Urbina Martínez, junto a su hijo, se personaron a la Estación de Policía de Cuapa a interponer formal denuncia, y a la zona fue desplazada una guardia operativa, pero no lograron encontrar a “El Rey” para llevarlo a su trono.



Se ahoga en quebrada

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

De las aguas de la quebrada de Carca fue rescatado el cuerpo sin vida de Luis Eduardo Ruiz Molina, de 28 años, quien aparentemente bajo los efectos del licor se hizo un “clavado” y ya no salió más. Vía telefónica, Patricia Ruiz Molina, hermana del desventurado joven, llamó al puesto de mando de la Policía de Chontales, para informar que Luis Eduardo fue encontrado muerto en la quebrada en mención. Tras la información, se conformó una guardia operativa y junto al médico forense de la ciudad se trasladaron al lugar indicado, para determinar las causas que le provocaron la muerte a Ruiz Molina. El profesional de la medicina forense diagnosticó que Luis Eduardo expiró por sumersión, descartando así que hubiese mano criminal en este fallecimiento. Durante el proceso investigativo, los uniformados conocieron que Ruiz Molina, minutos antes de su fallecimiento, se encontraba en ese balneario tomando licor en compañía de Óscar, alias “El Chontaleño”. El cuerpo sin vida de Luis Eduardo le fue entregado a sus familiares, que habitan en el costado sur del Colegio San Francisco, de Juigalpa, para que le dieran cristiana sepultura.



Incendio total en vivienda

Yelba Tablada / SANTO DOMINGO, CHONTALES

Un voraz incendio redujo a cenizas la vivienda de la señora Ester Díaz Vigil, de 26 años, luego de que un cortocircuito originó las llamas. Resultó difícil para los vecinos de la afectada controlar el siniestro, por lo que hubo pérdida total de las pertenencias de Díaz Vigil. El incendio se registró en el barrio Jalteva, de Santo Domingo, cuando aparentemente la propietaria del inmueble no se encontraba en el lugar, pero tras el aviso de sus vecinos se presentó inmediatamente, sin embargo, ya no había nada que hacer. Testigos del hecho informaron que en un momento inesperado observaron que la vivienda estaba en llamas, por lo que se armaron de cubos con agua para sofocarlas, pero sin mucho éxito. El siniestro fue reportado a los oficiales de turno de la Policía de Santo Domingo, que de inmediato desplazaron una guardia operativa para preservar la escena y evitar el saqueo. La afectada manifestó que el incendio le ocasionó cuantiosas pérdidas económicas, ya que toda su ropa, enseres del hogar y la infraestructura fueron destruidas. Los peritos policiales llegaron al lugar y luego de realizar las investigaciones confirmaron que el fuego se originó por un cortocircuito.