Violación de tres niños quedó en la impunidad

En la impunidad quedará el abuso sexual al que fueron sometidos tres hermanitos, dos niñas y un niño, porque los miembros de un tribunal de jurados declararon no culpable a Noel Antonio Zamora Maliaños, padrastro de los menores.



Para que el tribunal de jurados declarara no culpable a Zamora fue determinante la inasistencia a la audiencia pública de Nelly Obando Zamora, madre de los infantes, quien despareció el lunes siete de abril, con los tres niños, a sólo cuatro días que iniciara el juicio.



El veredicto de no culpabilidad fue emitido por los jurados cerca de la medianoche del viernes último, en el Juzgado Penal de Juicio de Tipitapa.



En el juicio declararon las forenses que examinaron a los niños, confirmando el abuso sexual al que fueron sometidas las dos niñas y el niño, lo que no fue tomado en cuenta al momento del veredicto.



Con la declaración de los médicos legales sólo se demostró la existencia del cuerpo del delito, pero no la culpabilidad del procesado, porque la testigo principal, que es la madre de los niños, no apareció por ninguna parte.



Por el contrario, Nelly Obando Zamora, días antes de que concluyera el juicio, se comunicó con autoridades policiales y de la Fiscalía en Tipitapa, a quienes les dijo que había denunciado a Zamora por “presiones de su familia”.



Durante la vista pública, la defensa de Noel Zamora Maliaños tildó de “mentirosos” a los familiares de Nelly Obando, que declararon contra su representado, asegurando que la acusación hecha en contra de éste fue por “venganza”.



En un esfuerzo por revertir el veredicto de no culpabilidad, los familiares de los niños vejados acudieron a la Procuraduría de Derechos Humanos, pero la Ley de Jurados establece que los veredictos emitidos por éstos son inapelables.