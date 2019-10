Fiscalía acusará a tres supuestos miembros de banda

A la orden de la Fiscalía están los tres supuestos peligrosos delincuentes que fueron capturados del Ministerio del Trabajo, una cuadra al este, por agentes de la Segunda Delegación de Policía.



El comisionado José López Dolmus, segundo jefe del Distrito Dos, afirmó que los tres capturados son miembros de una peligrosa banda que se dedica al robo con intimidación y que operan en toda la capital, Managua.



“Se le dio seguimiento a un vehículo taxi, KIA, rojo, sin placas, desde hace varios días… se logró detectar por el Ministerio del Trabajo, iban detrás de un camión de la Cervecería, al parecer con intenciones de querer asaltarlo”, comentó el comisionado López Dolmus.



Explicó que luego se les hizo la requisa y los tres individuos fueron identificados como Léster Román Alvarado Orozco, de 30 años --dueño del carro--, quien portaba una circulación provisional; Julio César Álvarez, de 22, y Omar José García Ponce, de 24.



“Omar José García Ponce trató de sobornar a uno de los policías ofreciéndoles mil dólares, pero la Policía no se vende y los trasladaron al Distrito”, dijo el comisionado López Dolmus.



Los tres hombres portaban cada uno un arma Makarov en la cintura, una boleta amarilla que no le pertenece a ninguno, guantes de látex, según refirió el comisionado López Dolmus, para no dejar la huellas. De igual manera les requisaron dos celulares, un bate de aluminio, el carro, una cédula, varios documentos que se investigan si pertenecen a alguna posible víctima.



Asimismo, el comisionado López Dolmus señaló que uno de ellos, Julio César Álvarez, estuvo involucrado la semana pasada en una amenaza contra un joven, a quien impactó con una moto.



“Él –Julio César—invadió la preferencia, amenazó con la pistola en la sien al otro muchacho, se dio a la fuga, pero se logró obtener los datos de la moto negra, Yamaha, placas M 11187, la que fue localizada en un taller donde la estaba reparando, también éste participó en un robo frustrado cerca del Distrito”, relató el comisionado López Dolmus.



Los tres detenidos serán acusados por robo frustrado y posesión ilegal de armas.



El taxi Kia, rojo, sin placas, tiene un emblema que indica que pertenece a la Cooperativa “Wilfredo Navarro Moreira”, y al respecto el comisionado López Dolmus declaró que se hicieron las coordinaciones con Tránsito Nacional, para conocer quién es o era el dueño del carro anteriormente.



El operativo “exitoso” se ejecutó la mañana del martes y desde ese momento el Distrito Dos se coordinó con las demás delegaciones de Managua, para conocer si tienen registrados entre los robos con autor desconocido a sujetos con este mismo modus operandi.