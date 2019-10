Procesada por asesinato quería dar de mamar

La juez Sexto Penal de Audiencias, Gertrudis Arias, le reconfirmó la prisión a Isaac de Jesús Guadamuz Olivas y a su compañera de vida, Maura Osliry Martínez Saavedra.



La pareja está acusada por la supuesta coautoría de asesinato en perjuicio del zapatero Jimmy de los Ángeles Alvarado Picado, de 32 años, delito por el cual el próximo 28 de mayo enfrentarán juicio oral y público.



Durante la audiencia inicial del juicio celebrada ayer, el abogado de la dama trató de que la juez le sustituyera la prisión por medidas alternas para que Martínez siguiera amamantando al niño de cuatro meses que dice tener, sin embargo, no presentó ningún documento para corroborar la existencia del tiernito, por lo que la judicial no le dio lugar a la petición.



El escrito acusatorio señala que el crimen por el que la pareja irá a juicio ocurrió el once de abril, a las cuatro de la tarde, en el Mercado Oriental, específicamente en el taller de zapatería de la víctima, quien recibió de parte de Guadamuz dos estocadas, la primera en el brazo izquierdo y la otra en el tórax.



Supuestamente el vendedor de agua helada mató al zapatero porque “le caía mal”, por lo que no dudó en avisarle dos veces, por medio de terceras personas, “que lo iba a matar”.



La Fiscalía acusó a la mujer porque aparentemente estaba al tanto del asesinato que planeó su marido y le facilitó el arma con que cometió el crimen.