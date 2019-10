Breves judiciales Lizbeth García

23 Abril 2008 |

8:39 p.m. |

END

Benévola condena para “feminicida” sandinista

Sólo seis años y medio de prisión, es decir 3,836 días de cárcel, tendrá que completar Juan Bautista Silva, ex líder sandinista en Batahola, para pagarle a la sociedad el crimen que cometió al propinarle a su ex compañera de vida, Luz Marina Ruiz, doce puñaladas, las que finalmente la llevaron a la muerte. Además de haber sido sentenciado por el homicidio frustrado de Luz Marina Ruiz, Silva fue condenado a dos meses más de cárcel por la autoría de lesiones en perjuicio de Fidel Ruiz Uriarte, hermano de la víctima, para una condena total de 3,896 días tras las rejas. La benévola condena le fue notificada al reo en el Juzgado Segundo Penal de Juicio, donde se ventiló el proceso. Mientras al reo le notificaban la sentencia, los familiares de la víctima estaban denunciando el caso en un organismo que lucha contra la violencia contra las mujeres, que mostró las fotos de la “masacre” a la que fue sometida Luz Marina. No obstante, el caso fue tipificado como homicidio frustrado, porque la Fiscalía sólo acusó el asesinato frustrado, y cuando la víctima falleció en el hospital tampoco pidieron la respectiva audiencia especial para ampliar la acusación, a fin de acusar el asesinato consumado.



Ordenan a juez trabajar

Los magistrados de la Sala Civil Número Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua ordenaron a la juez Segundo Civil de Distrito de Managua, Patricia Brenes, que “administre justicia sin retardo a la mayor brevedad posible a la parte quejosa” que en este caso es Roberto José Espinoza, quien tiene varios meses pidiéndole a la judicial que ordene el desalojo de su casa de Donald Alberto Laguna, sin que hasta ahora haya obtenido respuesta. Tal situación obligó a Espinoza a interponer un recurso de retardación de justicia contra la juez, por falta de resolución a sus peticiones en el tiempo establecido por la ley. Espinoza demandó a Laguna porque tiene varios años viviendo en su casa, ubicada en el Reparto Schick, sin pagarle el canon de alquiler bajo el supuesto de que es responsabilidad del dueño de la vivienda que en la misma haya habido un incendio en el que el inquilino supuestamente perdió 18 mil dólares. No obstante, la autoridad judicial dio lugar a la demanda de Espinoza, pero aún falta que ordene el desalojo del molesto inquilino.



Presunta consentidora sale en libertad

La mujer que supuestamente consintió la violación que sufrió su hija de 13 años a manos del padrastro, quedó en libertad ayer porque la jovencita le pidió al juez suplente José Galeano que la sacara de la cárcel, porque su mamá no sabía lo que ocurría cuando ella se iba a trabajar, pero además sus hermanitos de uno, tres y diez años estaban sufriendo por lo ocurrido. No obstante, el juez remitió a juicio a la acusada para el 22 de mayo y le decretó medidas alternas a la prisión, de tal forma que la supuesta cómplice deberá presentarse dos veces por semana a firmar ficha de control de procesado, deberá ser vigilada por dos custodios y no puede salir de su casa, donde permanecerá bajo arresto. El abogado David Acevedo dijo que la Fiscalía se excedió al acusar a la madre de la víctima, quien producto del abuso dio a luz a un bebé, porque la misma acusación es clara en decir que Sergio Mejía Espinoza actuaba cuando la madre de la menor salía a lavar y planchar. La orden de captura para él sigue vigente.