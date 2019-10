Golpes, machetazos y un tiro de gracia

Consternada por la terrible manera en que falleció su hermano y pidiendo a las autoridades correspondientes que se haga justicia estaba en un pasillo de la Quinta Delegación de Policía la señora Marta Ligia Grío.



La noche del miércoles último, José Ismael Torres Moreno, de 26 años, fue salvajemente neutralizado a golpes por varios pandilleros del barrio “Walter Ferreti”, quienes sin piedad le provocaron cinco heridas en la cabeza con un machete y le propinaron un disparo. “Mi hermana dice que los doctores le curaron los machetazos, pero no se fijaron en el balazo que tenía en la frente y ése es el que lo mató”, relató Marta Ligia.



Según Marta, su hermano, al intentar huir de los pandilleros, resbaló y cayó, luego que un proyectil le impactara en la espalda. Fue entonces que los delincuentes aprovecharon para continuar golpeándolo y para machetearlo, hasta dejarlo casi muerto. Marta Ligia aseguró que su hermano no tenía enemigos y menos que fuera un pandillero.



“Mi papá desde muy chiquitos nos enseñó a trabajar, somos siete hermanos que nos ganamos la vida honradamente, y por este crimen tienen que pagar los asesinos de mi hermano… esto no debe quedar así”, sostuvo Marta Ligia.



La tragedia

Sobre la forma en que ocurrió el crimen, la denunciante narra que José Ismael salió en busca de su amigo, Rudy Jiménez, pero como éste no estaba en su casa, sino en una reunión de Alcohólicos Anónimos, fue a buscarlo, sin presentir que sería su final.



A pesar de que José Ismael trabajaba para Enitel, en mantenimiento de antenas, Rudy prometió ayudarle a conseguir otro trabajo como chofer de un camión volquete, porque así tendría más ingresos. “Lo fue a buscar para saber cómo habían quedado, él iba a manejar un volquete, hoy --ayer-- le entregaban la licencia de conducir, por eso le reitero que no era un vago”, manifestó Marta Ligia.



La mujer acusó por el crimen de José Ismael a miembros de las pandillas identificadas como “Los Cholos”, “Los de la Calle Ancha”, “Los Sandino”, además de sujetos con los sobrenombres “La Brujita”, “Tarta”, “Machetito”, “Sapito”, “Pemo”, entre otros.



Los familiares de José Ismael expresaron su gratitud a efectivos de la Quinta Delegación, quienes “se pusieron las pilas” para capturar al menos a 11 sospechosos, quienes están siendo investigados, y de no corroborar su participación serán puestos en libertad.



José Ismael deja en la orfandad a una niña de tres años, un niño de un año y a un bebé que el próximo mes nacerá. Habitaba en la quinta etapa del barrio 18 de Mayo, contiguo a la Iglesia Adventista.