Feminicida admitirá su delito

Buscando la pena mínima, José Antonio Urbina, de 24 años, anunció ayer por medio de su abogado, Nasser Chavarría, que admitirá el delito que cometió al cortarle la garganta con un trozo de vidrio a su ex novia, Brenda Liseth Castillo, de 25 años, quien falleció el pasado fin de semana, a consecuencia de las heridas.



“Eso no lo voy a aceptar. Yo pido la pena máxima porque la vida de mi hija no se repone”, reaccionó diciendo Tesla Ramona Rodríguez, madre de la víctima, posición que fue respaldada por los compañeros de clase de Brenda Liseth, quienes ayer llegaron al juzgado con pancartas para exigir justicia.



“¡Asesino, asesino!... ¡Ojalá te pudrás en la cárcel!”, le gritaron los protestantes al acusado, cuando era trasladado al Sistema Penitenciario Nacional, donde guardará prisión hasta el día del juicio, que la juez Gertrudis Arias programó para el tres de julio, aunque el abogado defensor dice que su cliente admitirá el homicidio.



Primero, la Fiscalía tipificó el caso como homicidio frustrado, pero ayer la fiscal María Lucía Sandoval presentó ante la juez el acta de defunción de Brenda Liseth Castillo, y se reservó el derecho de ampliar la acusación porque el delito se consumó.



Violación y amenazas

La madre de la víctima explicó que tras tres años de noviazgo, su hija se separó de Urbina en noviembre de 2007, porque éste supuestamente la violó, delito que denunció en la Estación Dos de Policía, pero para evitar escándalos por parte de la familia de él, decidió dejar la cosas como estaban. Rodríguez apuntó que pese a que estaban separados, Urbina siempre llegaba a molestar a Brenda Liseth y ella le abría la puerta de la casa “porque la vivía amenazando”.



Afirmó que Urbina tiene otro juicio pendiente porque agredió a uno de sus vecinos, pero obtuvo su libertad porque la familia de él “usó” a Brenda Liseth para recoger firmas para acreditar la supuesta buena conducta de Urbina, quien logró salir en libertad, pero con una orden de restricción.



“Pero a partir de mi ausencia, sacó las uñas, como dicen, y empezó a ofender a la familia y hasta amenazó a los compañeros de la Iglesia Cuerpo de Cristo, a la que ella lo llevaba para ver si se componía”, agregó Rodríguez, quien estaba fuera del país cuando le avisaron que tenía que regresar, porque su yerno había agredido a Brenda Liseth, quien al momento de su deceso estaba recién graduada como licenciada en Ciencias Políticas y Diplomacia, y trabajaba en un banco capitalino.



El dictamen señala que la víctima falleció por seccionamiento de la tráquea, esófago, vasos sanguíneos, lo que produjo un paro cardiorrespiratorio que provocó que su cerebro no recibiera oxígeno por media hora, lo que derivó en un edema cerebral.



El crimen ocurrió el once de abril, en un condominio que está cerca del Cosep, sitio al cual llegó el acusado, discutió tres horas y media con su ex, luego ésta trató de salir, él se lo impidió, ella pidió ayuda, llegaron sus vecinos y amigos y abrieron la puerta de la vivienda con una copia de la llave y encontraron a Urbina sobre la joven, cortándole el cuello con un pedazo de espejo triangular.



Luego, el acusado se hirió con el mismo trozo de cristal, pero no se hizo nada, en tanto la víctima luchó por su vida varios días en el hospital, hasta fallecer. Funcionaros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y de la Red de Mujeres contra la violencia se presentaron ayer al juzgado para darle acompañamiento legal a la familia afectada.