Horrendo crimen de pareja

LAS MINAS, RAAN

Un hombre y una mujer, aparentemente pareja sentimental, fueron interceptados y cruelmente asesinados de múltiples disparos de escopetas calibre doce, y rematados a machetazos, la mañana del miércoles último, en el lugar llamado Kurasma, jurisdicción de Siuna, y en el límite territorial con Waslala y El Ayapal, departamento de Jinotega.



Las víctimas han sido identificadas como Pedro Pablo Casco Peralta, de 19 años, y Levis Picado Sevilla, de 20, cuyos cadáveres ensangrentados fueron encontrados casi juntos, acribillados con balas de escopetas y semidecapitados, saña excesiva que aparentemente obedece a una “pasada de cuentas”, presume la Policía en el lugar.



El occiso Pedro Pablo tiene hematomas en el rostro, excoriaciones en los codos, piernas y varios balazos en la cabeza, indicios de torturas y actos salvajes cometidos en su contra antes de segarle la vida.



Pudo ser violada

La otra víctima, la joven Levis Picado, también fue torturada a golpes y pudo ser violada. Esto último no ha sido confirmado, porque aún la infortunada no ha sido examinada por Medicina Legal en la zona.



Las dos personas fueron asesinadas entre las siete y siete y media de la mañana del miércoles último, confirma un equipo de investigadores policiales que se encuentra en el lugar del hecho.



Los autores de este espeluznante crimen, que tiene horrorizada a la comunidad mestiza de Kurasma, aún no han sido identificados, pero la Policía Nacional de Waslala supo que son varios y todos vestían de “pinto”.



Equipos de investigadores policiales de Siuna, Waslala y Jinotega coordinan trabajos e información para conocer las circunstancias del doble asesinato y dar con los criminales para ponerlos a la orden de la justicia.