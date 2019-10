Dos muertos en accidentes

MATAGALPA

Dos personas perdieron la vida en las últimas horas, a causa de accidentes de tránsito, en este departamento.



La joven Ana Carolina Rodríguez, de 18 años, pereció cuando la moto en la que se movilizaba junto a su niña, Frany Ivana Laguna, de dos años, fue impactada por un microbús, cuyo conductor no respetó una señal de tránsito.



Según la Policía de Seguridad de Tránsito, la moto sin placas que era conducida por el ciudadano Félix Fernando Laguna López, de 43 años, fue impactada por el microbús placas MT 040, que era conducida por José Abelino Sánchez Torres, de 58 años, el que se movilizaba de oeste a este, pero en vez de detenerse, siguió su camino, violando la señal de alto, lo que provocó que la moto se estrellara, ya que no le dio tiempo al motociclista de esquivarlo.



La joven fue trasladada aún con vida al Hospital Regional “César Amador Molina”, pero falleció minutos después de haber ingresado al centro asistencial.



La niña y el conductor de la moto se recuperan de las lesiones, mientras el conductor del microbús fue detenido y pasado al Ministerio Público para que responda por este homicidio culposo.



Ebrio se desprende de bus

Y otra persona que falleció en accidente, pero en el poblado de La Dalia, fue Ernesto Zamora, de 42 años. El hombre expiró cuando era trasladado al Hospital Regional “César Amador Molina”.



Las primeras investigaciones señalan que Zamora viajaba en estado de ebriedad y al llegar a La Dalia se bajó del bus de transporte colectivo placas MT 185, conducido por Julio César Huerta Hernández, quien a la vez es el propietario de la unidad.



Cuando el conductor del bus arrancó, Zamora lo siguió y trató de subir de nuevo, con tan mala suerte que no pudo sostenerse de la baranda y se estrelló contra un camión que se encontraba aparcado. Rápidamente, Ernesto Zamora fue trasladado a buscar atención médica, pero sucumbió a las lesiones sufridas.