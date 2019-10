Venganza cavernaria

MATAGALPA

Tal como si se hubieran trasladado a la época en que el ser humano habitaba en las cavernas y no había ley ni Dios que se impusiera, elementos desconocidos penetraron a la casa de un productor del municipio de Muy Muy, a quien sacaron desnudo de su casa, lo llevaron a unos 25 metros de distancia, a una montañita, y con una tenaza le cortaron un pedazo de la lengua, en una especie de venganza.



Este hecho se registró en la comarca San Pedro, cuando a eso de las siete de la noche, tres delincuentes penetraron con lujo de violencia al domicilio del productor Pedro Calderón Gutiérrez, de 67 años, y lo sacaron a empujones del cuarto.



Al afectado no le permitieron vestirse, a pesar de que les suplicaba que no lo expusieran como Dios lo trajo al mundo.



Tras alejarlo un poco de su vivienda, uno de los delincuentes sacó una tenaza, le abrió la boca y de un solo golpe le arrancó un pedazo de la lengua, a la vez que le advertía que eso le pasaba por “andar hablando babosadas”.



Las autoridades sospechan que sean cuatreros, ya que anteriormente el afectado había denunciado a unos delincuentes que le robaron varias cabezas de ganado.