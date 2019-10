Accidentes fatales

Dos hombres perdieron la vida en accidentes de tránsito, la madrugada del domingo en Managua, según confirmaron las autoridades policiales.



El primero en fallecer fue el ex policía de Tránsito, Osman Bonilla Martínez, de 27 años, quien se estrelló contra un poste en la Pista Suburbana, a la 1 y 40 minutos de la madrugada de ayer domingo.



Aparentemente, el fatal accidente se produjo cuando Bonilla no logró controlar la motocicleta que conducía a exceso de velocidad. No se descarta que haya estado bajo la influencia del licor al momento del hecho.



El deceso del ex agente policial, quien deja en la orfandad a tres niños, entre ellos a un bebé de dos meses, se produjo de forma instantánea.



El segundo en perder la vida fue un hombre, quien permanece como desconocido en la morgue del Instituto de Medicina Legal, adonde fue llevado luego de ser arrollado por un camión en la Carretera Norte, a la altura del kilómetro Seis.



Este hombre, que vestía de jeans azul y sudadera negra, quedó con la cabeza triturada, confirmaron las autoridades de Tránsito de la Estación Seis de Policía.



Tres meses de agonía

Por otro lado, la noche del sábado, en la Unidad de Quemados del Hospital “Lenín Fonseca”, expiró Francisco José Baltodano Santamaría, de 50 años.



Baltodano, quien padecía de trastornos mentales desde la edad de 15 años, se quemó hace tres meses, cuando se fumaba un cigarrillo y se quedó dormido, por lo que tomó fuego la sábana que lo envolvía.



Gertrudis Santamaría Ruiz, madre de Baltodano, dijo que la salud de su hijo, quien se quemó los brazos y el tórax, se complicó hace diez días, cuando los médicos le descubrieron que también padecía de diabetes, lo que hizo imposible curar las quemaduras.



El informe de las autoridades médicas del Hospital “Lenín Fonseca” resalta que Baltodano sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el tórax y los brazos.