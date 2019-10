Aparece cadáver de joven sordomudo

Boca abajo, sin pantalón, en el fondo de un cauce natural que cruza el barrio Los Rieles, a la orilla de una corriente de agua sucia, fue encontrado el cadáver, ayer lunes, de Noel Alberto Mojica Cuadra, de 27 años.



El cadáver de Mojica fue encontrado por dos niños que pastoreaban ganado cerca del cauce que pasa a la orilla de la casa que habitaba el joven sordomudo, junto con su progenitora, Blanca Marina Cuadra.



El subcomisionado Leonidas Roque, jefe de Detectives de la Estación Seis de Policía, dijo que existen dos versiones sobre la hora en que el joven fue visto con vida por última vez.



Blanca Marina Cuadra aseguró que su hijo quedó solo viendo televisión, a eso de las once de la noche, pero casi una hora después ella se despertó y se llevó la sorpresa de que éste no estaba en la casa.



Minutos después, por la casa que está a la orilla del cauce, Cuadra asegura haber visto pasar a un hombre de camisa verde, pantalón negro, con un bolso, un garrote y una lámpara, iluminando hacia su casa.



La atribulada madre se enteró de lo sucedido a su hijo a eso de las nueve de la mañana, cuando vio que mucha gente se dirigía hacia el sitio donde fue encontrado el cadáver de Noel Alberto.



Sin embargo, la Policía cuenta con la versión de una persona que asegura haber visto a Mojica sentado en el puente, a eso de las cuatro de la madrugada. Eso hace suponer a la Policía que la muerte del joven de finos modales se produjo entre esa hora y las cinco de la mañana.



Aunque la mamá de Mojica sospecha que su hijo fue asesinado, serán los forenses del Instituto de Medicina Legal quienes determinarán si hubo o no mano criminal en este caso.