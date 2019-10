Remiten a juicio a tío violador

RIVAS

El juez de Distrito Penal de Audiencias de Rivas, Diógenes Dávila, remitió a juicio oral y público a un hombre que está siendo señalado de haber violado a su sobrina de 16 años.



El hombre que estará en el banquillo de los acusados es Róger Marcelino Vallejos, de 72 años, quien reside en un barrio de esta ciudad.



De acuerdo con la acusación, el septuagenario llamó el diez de diciembre del año pasado a su sobrina y le pidió que llegara a su casa para que le cuidara a sus nietos, pero al parecer todo era parte del plan que el sujeto había preparado para violar a la jovencita, ya que cuando ésta llegó a la vivienda, a las diez de la mañana, sólo lo encontró a él.



Ante la ausencia de los niños, el acusado le explicó a su sobrina que sus

nietos andaban en una pulpería y le pidió que para mientras llegaban arreglara la cama donde duermen los menores.



Según la acusación presentada por el Ministerio Público de Rivas, cuando la víctima terminaba de arreglar la cama ingresó al cuarto Vallejos y la tomó por la fuerza. La tiró sobre la cama, la desnudó y la violó, y una vez que cumplió su objetivo amenazó a su sobrina con “hacerle algo” a ella y a su hermanito si denunciaba lo sucedido.



No obstante, dicho abuso sexual no quedó oculto y el próximo cinco de junio Vallejos estará frente a un jurado que determinará si es culpable o no del hecho, y en el expediente que se lleva en su contra se reflejan antecedentes policiales por los delitos de robo con fuerza, abusos deshonestos y estafas.