Denuncian a delegada por homicidio de menor

Los familiares de K.K.H.T. --acusada de la muerte del estadounidense Kenneth Augustus Kinzel-- denunciaron por rapto y homicidio culposo a la delegada departamental del Ministerio de la Familia en Estelí, Francis Eugenia Moreira, quien emitió una resolución administrativa ordenando el traslado a Managua del hijo de tres meses de la señalada, el cual falleció el sábado, aparentemente por muerte súbita.



La denuncia fue respaldada por el licenciado Roberto Petray, coordinador regional de la Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos, Anpdh, quien cuestionó el procedimiento de traslado porque no informaron ni a la acusada ni a los padres de ella.



Dijo que se le violentaron derechos a la madre y a los menores que estaban siendo amamantados por ella, además, señaló que el niño de dos años ya estaba bajo la tutela de la abuela, pero igual fue trasladado al centro de protección capitalino.



Yuri Hidalgo no cree que su nieto haya perecido por muerte súbita, y señala que supuestamente fue envenenado.



Dejó recaer sus sospechas en la viuda de Kenneth Augustus Kinzel, Martha Hoss, quien supuestamente tiene muchos intereses económicos en el juicio que se le sigue a su hija por el asesinato del norteamericano que presuntamente era el padre del niño muerto.



Por su parte, la delegada de MiFamilia, Francis Moreira, en declaraciones a “Estelí Visión-Radio”, lamentó la muerte del tiernito, y dijo que había que esperar los resultados del Instituto de Medicina Legal antes de denunciar a alguien.



No obstante, declaró que le tiene sin cuidado la denuncia porque no ha cometido ningún delito, y se limitó a cumplir una resolución administrativa trasladando a los menores a Managua a solicitud de la Fiscalía.



Aclaró que el niño ya no estaba bajo la tutela de MiFamilia al momento de su deceso, y que no hay mano criminal, empero el fiscal Edgard Armando Aráuz ya está investigando el caso.



Moreira se presentó ante la Policía ayer a rendir declaración, y fue insultada por las hermanas de la acusada, que fueron retenidas por la Policía.



Se conoció que los familiares de la K.K.H.T. están gestionando con la diputada Albertina Urbina el traslado del cuerpo del menor hacia Estelí este lunes.