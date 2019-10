“El Chontaleño” con 22 kilos de cocaína

El próspero negocio que supuestamente tenía en la casa de sus suegros el ciudadano Berando Pérez Matus, de 47 años, llegó a su fin ayer martes, cuando agentes antidrogas le encontraron en la casa de sus suegros casi 22 kilogramos de cocaína y varios miles de dólares.



Los más de 21 kilos de droga estaban repartidos en 20 tacos rectangulares y los miles de dólares incautados, cuya cantidad no fue dada a conocer, estaban ocultos en las paredes de la casa

Matus, conocido como “El Chontaleño”, y quien aparentemente ocupaba la casa de sus suegros para almacenar temporalmente la droga, al momento de ser capturado dijo haber sido chofer escolta de un ex candidato presidencial.



La tranquilidad con que se desarrolló el operativo policial se vio alterada cuando al final, familiares del reo trataron de abalanzarse sobre la patrulla en que fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial.



En calidad de retenido también fue llevado en una patrulla el suegro de Pérez, quien al salir de la casa dijo no tener nada que ver con el problema en que está metido su yerno.