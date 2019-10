Fratricidio con saña por desigualdad en herencia

LAS MINAS, RAAN

Recibir una herencia más pequeña que su hermano mayor fue la principal razón para reeditar la brutal historia bíblica de Caín y Abel, en el río de la comunidad Silvi Coperna, jurisdicción de Siuna, Región Autónoma del Atlántico Norte.



La víctima de esta nueva y salvaje historia es Luis Demetrio Calero Reyes, de 39 años, quien murió decapitado y con el rostro completamente desfigurado, a consecuencias de múltiples machetazos, propinados, según la Policía Nacional de Siuna, por Alexander Calero Reyes, de 32 años, su hermano.





En el río

El infortunado fue sorprendido en calzoncillos y bañándose en el río del mismo nombre, que divide a la comunidad, por lo que no pudo defenderse ni huir de su endemoniado hermano, que sin discutir lo atacó sin piedad a machetazo, y al parecer, hasta le pudo arrojar una pesada piedra en la cara, debido a que los huesos del rostro quedaron aplastados.



Todo parece indicar que el fratricida pretendía consumar su macabro plan, luego de que emborrachara a su hermano, pero éste, según su hermana Bertha Calero Reyes, no le aceptó una invitación que con ese fin le hiciera horas antes el señalado.



El horrendo objetivo lo logró más tarde en el río, donde sabía que su hermano se bañaba y hasta donde llegó de manera sigilosa y con el machete empuñado en la mano derecha.



El agua del único río, en Silvi Coperna, se tiñó de sangre después del hecho y ninguna familia del lugar se atrevió a abastecerse para beber y cocinar.



La Policía Nacional de Siuna está segura de que el móvil de este fratricidio fue la herencia que la víctima, Luis Calero Reyes, recibió tras la muerte del padre de éste y del victimario, que eran ochenta manzanas de tierra, cuarenta más que la recibida por el ahora criminal, según el subcomisionado Ronald López, jefe de Auxilio Judicial en Las Minas.



La hermana de la víctima y del autor del asesinato atroz, Bertha Calero Reyes, quien denunció el caso, confirma lo conocido por la Policía.



El subcomisionado López dijo ayer que el fratricida, después de su espeluznante fechoría, huyó a la zona de la cuenca arriba de Prinzapolka, y aún no ha sido capturado.