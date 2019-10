Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

29 Abril 2008 |

3:36 p.m. |

Tres detenidos en narcoexpendio

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Agentes antinarcóticos de la Policía de Chontales desarticularon un poderoso expendio de drogas que funcionaba en la casa de la señora Flora Esmilda Leiva Castilla, de 48 años, ubicado del Hospital Asunción, una cuadra al oeste, en el barrio “Héctor Ugarte”. Los uniformados allanaron el inmueble con una orden judicial extendida por la juez suplente de Distrito Penal de Audiencias, e inmediatamente neutralizaron a las personas que se encontraban en su interior.



Durante el operativo, los antinarcóticos encontraron en un lugar estratégico de la vivienda de la señora Leiva Castilla, 62 piedras de crack que estaban ocultas en un recipiente, listas para su comercialización. También ocuparon un televisor de 21 pulgadas, un DVD y un minicomponente, que aparentemente fueron empeñados por droga, ya que la propietaria de la vivienda no presentó factura, además, le incautaron 93 córdobas en efectivo.



Al comprobar la pureza de las 62 piedras de crack, los oficiales de Policía detuvieron a Flora Esmilda Leiva Castilla, Olga Marina Fonseca y David Ramírez Leiva, y serán puestos a la orden del Ministerio Público, para la formal acusación en el juzgado, por tenencia y comercialización de estupefacientes y psicotrópicos.



Niña grave tras ser impactada por taxi

José María Centeno / EL RAMA

La niña Nubia Sánchez Alvarado, de ocho años, fue impactada por el vehículo Kía, rojo, placas RS 261, conducido por Israel Domingo Araica Salazar, quien prestaba el servicio de taxi de Ciudad Rama al poblado de La Esperanza. Según el padre de la niña, el señor Mercedes Sánchez, la víctima fue enviada a comprar una bolsa de agua helada y al cruzar la carretera fue impactada por el taxi. Producto del impacto, la niña resultó con una pierna fracturada y una herida en la cabeza.



Inmediatamente fue llevada al Hospital “Carlos Roberto Huembes”, de El Rama, pero por su estado delicado fue trasladada al hospital de campaña de los médicos cubanos en Muelle de los Bueyes, y éstos la remitieron hasta el Hospital “Lenín Fonseca”, de Managua, donde se debate entre la vida y la muerte. El conductor fue detenido por la Policía de El Rama.



Encapuchados asaltan finca

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Tres sujetos armados con pistola y encapuchados llegaron hasta la finca El Manguito, en la comarca El Quebrantadero, en Juigalpa, y bajo intimidación despojaron de cinco mil córdobas en efectivo a Sergio Taleno Leiva. Explica en su denuncia el campesino que estaba en compañía de María Torres y de su hijo, Javier Astorga, cuando los encapuchados se presentaron y les ordenaron que levantaran las manos, porque era un asalto.



Acto seguido los delincuentes obligaron a sus víctimas a acostarse boca abajo, mientras revisaban hasta el último rincón de la vivienda campesina, y al no hallar nada de valor, levantaron a don Sergio y le ordenaron “ayudarles” o le iba a ir muy mal. De un cajón, Taleno Leiva sacó los cinco mil córdobas y se los entregó al jefe de los asaltantes, luego cargaron con un celular, un reloj de batería y tres litros y medio de gaseosa. Tras realizar un disparo, los cacos le advirtieron al campesino que si denuncia el atraco en la Policía, en la próxima lo matarían, y se dieron a la fuga con dirección a Juigalpa.



El afectado se armó de valor y se personó a la estación de Policía de esta ciudad, donde interpuso formal denuncia, para que los uniformados investigaran este robo con intimidación.



Lo sedan para robarle

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

José Canuto Ramírez, vigilante de Comercial Sevilla, ingresó de urgencia al Hospital Asunción, de Juigalpa, después de que antisociales lo sedaron con una sustancia hasta hoy desconocida y sustrajeron del establecimiento 37 mil córdobas en efectivo.



De acuerdo con las investigaciones preliminares, los delincuentes llegaron al lugar en horas de la noche y “metieron” plática al vigilante. Ya con la suficiente confianza, lo invitaron a tomarse un refresco que puso a dormir a José Canuto.



En ese momento los delincuentes aprovecharon para escalar una pared del establecimiento y arrancaron una lámina de zinc, por donde ingresaron, pues al parecer son “gatos caseros”, ya que se fueron directo al lugar donde estaba la caja fuerte, y con un objeto contundente la abrieron y sacaron los 37 mil córdobas en efectivo que ahí estaban depositados. Los desconocidos dejaron botado un cheque por ocho mil córdobas, el cual fue ocupado por los peritos de Auxilio Judicial, para tomar las huellas dactilares que les permita dar con su paradero.



El gerente de Comercial Sevilla, sucursal Juigalpa, informó vía telefónica que don José Canuto se está recuperando satisfactoriamente, y es considerado como la pieza clave para esclarecer este robo con fuerza.



Amigos de lo ajeno le “barren” la casa

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

37 mil 350 córdobas es el botín que se llevaron elementos desconocidos de la casa de César Pineda, entre dinero en efectivo, trastos de cocina, prendas de oro, un teléfono convencional, ropa de vestir y de cama. En su denuncia señala el afectado que los delincuentes llegaron a su vivienda, situada del depósito de la Coca-Cola, trescientos metros al oeste, en Juigalpa, y aprovechando que nadie estaba en su interior arrancaron la puerta del patio. Como “Pedro por su casa”, los antisociales en su recorrido cargaron con un horno microondas, un teléfono, un bolso con utensilios de cocina, una plancha, alhajas de oro, plata y oro laminado, un par de zapatillas, ropa de vestir y de cama. Con todas las pertenencias del denunciante, los desconocidos salieron del inmueble seguramente con una sonrisa de oreja a oreja, para gozar de todo lo robado.



El afectado lamenta que ningún vecino haya visto nada, por lo que pidió ayuda de la Policía y al lugar del robo se hizo presente un equipo de inspección ocular, junto a los agentes de Auxilio Judicial, para realizar las investigaciones preliminares, pero no lograron capturar a ningún sospechoso.