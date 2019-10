Estafados “a largo plazo”

ESTELÍ



La Policía esteliana investiga la denuncia por estafa que un grupo de pobladores de la comunidad Santa Cruz interpuso contra José Francisco Ortiz Picado y la abogada Reina Toruño, a quienes señalan de haberlos engañado con la promesa de la construcción de unas viviendas, las cuales fueron ofrecidas hace más de cuatro años y siguen esperando.



Una de las personas que interpuso la denuncia es Rosa Nimia López Moreno, de 54 años, quien señala que en julio de 2004, se presentaron ambos ciudadanos a las comunidades La Ceiba, Tres Esquinas y Santa Cruz, todas al sur de Estelí, y se identificaron como representantes de la Central Sandinista de Trabajadores, y les ofrecieron un proyecto de construcción de viviendas para beneficiar a mujeres.





340 dólares

Ante la oferta, cada una de las personas, aportaron trescientos dólares para pagos de cuotas, desmembración de terrenos y planos, pero es hasta fecha y no han visto nada del tal proyecto.



Cada persona afectada afirma que hizo depósitos en una cuenta que abrieron en el Banco de la Producción, Banpro, de Estelí, a nombre de Ortiz, y en la Central Sandinista, a nombre de Reina Toruño, pero además depositaron cuotas en una financiera de esta ciudad.



Los afectados estiman que el monto de la estafa fue de hasta 45 mil córdobas, en perjuicio de unas ochenta familias de esas comunidades, las que guardan consigo fotocopias de los recibos que indican el pago de cuotas realizadas.



Este periodista intentó conocer la versión de los aludidos, pero en el caso de Reina Toruño, en su casa dijeron que no se encontraba, pero tampoco quiso devolver una llamada telefónica que se le hizo.



Por su parte, José Francisco Ortiz Picado dijo que su abogado le recomendó no emitir ninguna opinión al respecto y que en los próximos días brindarán una conferencia de prensa para aclarar las cosas.



No obstante, otras personas involucradas en el proyecto dijeron que ni Ortiz ni Reina Toruño se han identificado como dirigentes o representantes de la CST de Estelí.



Según estas personas, que claramente apoyan a los denunciados, el proyecto lo inició Sonia Aguirre, quien es dirigente de una Federación de Sindicatos, en Managua, y ella fue quien se movilizó hasta Estelí, a ofrecer el proyecto. Inicialmente señalaron que los gestores del proyecto se comprometieron a presentarlo al INVUR y a otras entidades, pero en las mismas no se los aceptaron.



En vista que varias familias ya habían entregado cuotas y tenían una serie de inquietudes, los aludidos explicaron que era una iniciativa de fondo revolvente, por lo que las personas que apoyan a Ortiz y a Toruño creen que el hecho no constituye estafa.



El mentado proyecto de viviendas sería ejecutado a paso lento, pero a pesar de ello, ya construyeron cuatro casas.



El asunto es que varios de los que se consideran estafados y engañados desean que se les devuelva su dinero de un solo tajo, bajo amenaza de tomarse las oficinas donde trabajan ambos aludidos, ubicadas en la planta alta del local donde funciona la CST. En Estelí se rumora que la lista de los presuntos estafados supera los quinientos.



La Policía da seguimiento a la denuncia y profundiza en las investigaciones, para luego, de conformidad con la ley, pasar el expediente respectivo a la jurisdicción del Ministerio Público.