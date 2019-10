Casi amputa la mano a su mujer

VILLA SANDINO, CHONTALES



Con la mano derecha semicercenada llegó de urgencia al Hospital Asunción, de Juigalpa, la señora Luz Marina García López, quien supuestamente fue macheteada por su marido, Joaquín Humberto Núñez Alonso, cuando éste llegó borracho a su casa, pidiendo comida. La agresión se registró en la comarca Los Canales, jurisdicción de La Gateada, en Villa Sandino, al momento en que Núñez Alonso se presentó al inmueble hasta donde “se amarró el caite el indio”, y después de una escena de celos comenzó a discutir con su mujer, sólo porque no le cocinaba un pollo.



“Vos ya no te preocupás por mí… vengo a la casa y la comida no está lista”, le dijo el borracho a doña Luz Marina, quien le respondió muy educadamente: “no amor, ahorita voy a cocinar un arroz para darte de comer”.



Pero al oír esas palabras, el violento hombre sacó su machete y le asestó un contundente filazo en la mano derecha, la que le quedó pendiendo de un hilo de carne. No satisfecho aún le propinó varios golpes que derribaron a la mujer.



Los hijos de la lesionada, al escuchar los lamentos de su progenitora, la auxiliaron y en un vehículo particular la trasladaron hasta el puesto de salud de La Gateada, de donde fue remitida al Hospital Asunción, y los médicos lograron salvarle su mano derecha.



En medio de su dolor, doña Luz Marina pidió a los agentes de Auxilio Judicial la captura de su marido, para que responda por el delito cometido, ya que cada vez que se emborracha le da tremendas palizas.