Ensayo del infierno en el “Arnoldo Alemán”

Una vez más, los enfrentamientos entre pandillas en el barrio “Arnoldo Alemán” dejan como resultado a una persona fallecida y varios detenidos.



Ramón Antonio Fajardo Reyes, de 14 años, pereció por un impacto de escopeta en el pecho, la noche del miércoles, cuando aparentemente Víctor Javier Rodríguez Ayerdis, de 21 años, alias “Calalo”, le disparó a un metro de distancia, y aunque la víctima, aún con vida, fue trasladada al Hospital Alemán Nicaragüense, en el camino expiró.



El comisionado Guillermo Saballos, jefe de la Sexta Delegación de Policía, dijo que después del hecho sangriento se realizó un operativo y se logró la captura de varios sospechosos, entre ellos un adolescente de 12 años. Además incautaron un arma de fabricación artesanal.



Que padres cooperen

“Hace poco hicimos un plan en el barrio --Arnoldo Alemán--. Ocupamos machetes, punzones, armas artesanales, desarmadores, cuchillos y todo tipo de objetos cortopunzantes, pero también se necesita que los padres de familia cooperen, que la comunidad coopere”, señaló el comisionado Saballos.



Los detenidos fueron identificados como Javier Alexander Oviedo, Miguel Ángel Soto, José Iván Escobar, Eddie Francisco Rodríguez y Carlos David Cuarezma.



“Calalo”, según dijo el comisionado Saballos, hace un mes estuvo detenido porque participó en un enfrentamiento de pandillas y se presume que es miembro de la pandilla conocida como “Los Chiris” y “Los Batos Locos”, mientras que el fallecido de la agrupación apodada “Los Huelepega”, aparentemente también era adicto al pegamento.



En la delegación policial hay varias denuncias de pobladores que manifiestan que ya no soportan a los delincuentes, porque no dejan en paz a nadie e incluso siembran el terror en barrios aledaños.



“Nos manifestaron que hasta disparos de fusil Ak se escuchan y no se diga los machetazos, las piedras… es un verdadero caos”; dijo la familiar de un detenido.