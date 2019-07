Asesinan a otro cooperativista

EL RAMA



José Eliodoro Vargas Bravo, de 34 años, es el nuevo cooperativista asesinado en el municipio de El Rama, en lo que parece una escalada de violencia sin fin por el incesante problema de la propiedad.



La víctima era miembro de la Cooperativa San Antonio, ubicada en la comarca El Garrobo, al norte de este municipio, hasta donde se presentaron dos individuos enmascarados y con guantes, como para no dejar evidencias, a las 10 y media de la noche del pasado 29 de abril.



Sacaron a la víctima y en el patio de su casa le propinaron un escopetazo en la cabeza, lo que le provocó la muerte de forma inmediata.



La Policía Nacional de El Rama, al ser avisada, movilizó una guardia operativa al lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes y hasta el momento se desconocen las causas de este nuevo crimen, como también la identidad de los autores, pero no se descarta que esté ligado al problema de la propiedad, informó a EL NUEVO DIARIO el capitán Román Benítez, vocero policial en Zelaya Central.





Más inseguridad

Este nuevo caso, viene a aumentar el número de crímenes contra los cooperativistas, quienes por promesas de anteriores gobiernos se desmovilizaron de los grupos armados a cambio de recibir un pedazo de tierra para cultivarla y junto a sus familiares rehacer su vida.



Sin embargo, estos ex alzados, cuando menos esperan, son víctimas de “pasada de cuentas”, y para los autores no existe justicia, porque pocas veces son capturados.



Éste es el sentir de muchos cooperativistas, alarmados por los constantes asesinatos de sus colegas. Emocionalmente algunos expresan estar preparados para anochecer vivos y amanecer muertos.