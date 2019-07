Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

02 Mayo 2008

6:54 p.m. |

Dos suicidios en Nueva Segovia

Leoncio Vanegas / OCOTAL, NUEVA SEGOVIA

La Policía neosegoviana reportó dos suicidios, ocurridos en un mismo día, pero en municipios diferentes. Según el boletín policial, la primer muerte de este tipo ocurrió en la comarca Los Arados, jurisdicción de Mozonte, donde Hollman Valladarez Martínez, de 23 años, ingirió un tóxico agrícola. Infructuosamente sus familiares lo llevaron al centro de salud local, pero expiró. La otra muerte voluntaria se registró en la comarca Las Pilitas, del municipio de Santa María, donde Santos Genaro Olivera Pérez , de 26 años, después de embriagarse con “chicha bruja”, ingirió una porción de insecticida. Con estos dos casos, ya suman ocho muertes autoprovocadas en lo que va de 2008.



Quinteto ataca con piedras y lanzamorteros

Máximo Rugama / ESTELÍ

Por lesiones graves en perjuicio del jovencito Henry Ariel Cruz Centeno, una patrulla de la Policía esteliana capturó a los individuos Erick, Elvin, Néstor y Javier Valdivia, así como Ramón Lanuza. El hecho ocurrió en la comunidad Las Cámaras, ubicada al sur de este municipio. Los Valdivia y Lanuza atacaron con piedras y un lanzamortero al joven Cruz Centeno, quien sufrió lesiones graves y fue trasladado al Hospital Regional San Juan de Dios. Mientras a los detenidos la Policía les incautó un machete y un lanzamorteros. Ellos ya fueron pasados a la orden de las autoridades del Ministerio Público, para que sean éstas las que acusen formalmente a los detenidos ante un juez competente.



Policía tras abigeos

Leoncio Vanegas / OCOTAL, NUEVA SEGOVIA

La Policía trabaja en la identificación de sujetos desconocidos que arriaron una vaca pinta, valorada en 13 mil córdobas por su dueño, Noé Guadalupe Zavala. El hecho ocurrió el último viernes en horas de la noche, en la comarca La Pimienta, del municipio de El Jícaro. También de la comarca El Arenal, abigeos se llevaron otro semoviente que costaba 8 mil córdobas. No obstante, la Policía, en su afán de perseguir este delito económico, informó que detuvo el último jueves, en Macuelizo, al señor Joaquín Olivas Joya, de 50 años, señalado por la supuesta autoría en el robo de un torete de 8 mil córdobas, que habría sustraído de la finca del señor Isacio Beltrán Rivera, del sitio conocido como Caracas, cerca de esta cabecera departamental.



Embarazo de quinceañera “delató” a abusador sexual

Lésber Quintero / RIVAS

El Ministerio Público de la ciudad de Rivas acusó en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias a un hombre de 39 años, que supuestamente violó en dos ocasiones a una quinceañera del municipio de Tola. El acusado, identificado como Juan Francisco Bustos Herrera, abusó supuestamente de su víctima el primero de diciembre del año pasado, y el ocho de enero de este año, y la amenazaba para que callara los abusos sexuales a los que la sometía. Sin embargo, la quinceañera rompió el silencio tras detectársele que tiene un embarazo de 20 semanas y que fue producto de las violaciones. Según la acusación, tanto la víctima como el victimario habitan en la misma casa y el primero de diciembre y ocho de enero, Bustos Herrera encontró a la quinceañera sola y la violó en uno de los cuartos, haciendo uso de su fuerza.



Antisociales se llevan más de 23 mil córdobas

Mercedes Vanegas / NINDIRÍ, MASAYA

Dos antisociales penetraron en la casa del señor Argén Centeno Salas, quien al momento del robo se encontraba trabajando. “Yo me di cuenta de lo sucedido porque mi vecino, Marcos Gurdián, me llamó por teléfono al trabajo y me comunicó que dos sujetos desconocidos habían penetrado a mi casa con armas de fuego y que habían intimidado a la empleada”, denunció Centeno. Los sujetos se llevaron una pistola 9 milímetros Stevens, valorada en mil dólares, un televisor de 21 pulgadas, valorado en 4 mil córdobas, y un DVD. El hecho se dio en Residencial Lomas de Veracruz, del municipio de Nindirí. La Policía de Masaya está tras la pista de los asaltantes.



Otra casa incendiada

Ingrid Duarte / GRANADA

Los Bomberos de La Villa reportaron que en la casa de la señora María Inés Sandoval Orozco se registró un incendio que afectó 90 metros cuadrados de la propiedad, aparentemente después de que ocurriera un cortocircuito en el sistema eléctrico interno. Las pérdidas están calculadas en unos 80 mil córdobas. El inmueble que resultó dañado está ubicado al costado este del puesto de salud de la segunda etapa del Reparto “Eddy Ruiz” o “La Sabaneta”, y se trata de una construcción tipo “minifalda”, de bloques de concreto y madera, techo de zinc y piso de tierra. En el lugar trabajaron diez elementos sofocando el fuego, para evitar que se extendiera a otras casas del vecindario, mientras otros dos permanecían alertas en una ambulancia, ante cualquier situación de emergencia, declaró el oficial Rigoberto Guerrero. Los bomberos concluyeron su trabajo, evitando que las llamas se propagaran a otras viviendas, sin embargo, la señora y su familia perdieron cuatro televisores, un equipo de sonido, un refrigerador, una licuadora, un microondas y tres camas, incluyendo la infraestructura, todo valorado en 80 mil córdobas.