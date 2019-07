Sucesos departamentales

04 Mayo 2008 |

5:50 p.m. |

Imprudencia cobra una vida

José Luis González / LEÓN

Por cruzar imprudentemente la vía de este a oeste, en el kilómetro 113 de la Carretera León-San Isidro, en el municipio de Telica, el niño Albert Giovanni Hernández Alvarado, de 4 años, fue catapultado por la camioneta verde doble cabina, placa LE12218, propiedad de la Asociación de Municipios León-Norte, Amuleón, conducida de sur a norte por María Velásquez Flores, de 26 años. El médico forense dictaminó que el menor falleció por trauma cráneo encefálico severo y politraumatismo generalizado.



Desaparecen tres adolescentes

José Luis González / LEÓN

Los familiares de tres adolescentes que desaparecieron en León, Nagarote y El Sauce, interpusieron denuncia ante la Policía, y solicitan a cualquier persona que conozca del paradero de estos jovencitos, que de inmediato lo comuniquen a las autoridades. Ana Cristina Valdivia García, de 13 años, desapareció cuando se dirigía a la casa de su tía Norma Lilliam Valdivia, en el reparto Esfuerzo de la Comunidad, en Sutiaba. También se encuentra desaparecido Raudi Rodolfo Silva Vargas, de 16 años, oriundo de Nagarote; el jovencito es alto, recio, moreno, ojos negros, pelo liso, posee una cicatriz en el ojo izquierdo, y desapareció después de que se dirigió al campo a jugar fútbol con sus amigos. Vestía camisa a rayas color anaranjada, pantalón azul y zapatos café. Y en la comarca Los Loros, en el municipio de El Sauce, se encuentra desaparecida Blanca Azucena Hernández Corea, de 14 años, quien salió de su casa hacia el colegio y nadie sabe de su paradero.



Retienen a expendedor de drogas

José Luis González / LEÓN

Con cinco piedras de crack fue retenido Hersón Ernesto Zapata, de 20 años, en el sector del puente Ballesca en el barrio Guadalupe, en León, cuando efectivos policiales realizaban patrullaje y vigilancia rutinaria. En ese momento observaron que Zapata, en compañía de otra persona del sexo masculino, se daban a la fuga al ver la presencia policial.



SOS para Policía y Alcaldía

José Luis González / LEÓN

A través de este medio, los habitantes del reparto Rubén Darío y de la Villa 23 de Julio, en el sector suroeste del municipio de León, hacen un llamado urgente a la Alcaldía y a la Policía para que instalen lo más pronto posible señales de tránsito, reductores de velocidad o semáforos en la entrada conocida como “Implagsa”, en el kilómetro 90 y medio del by pass, sitio donde constantemente se registran accidentes de tránsito. Las autoridades están conscientes del peligro que representa para los transeúntes esta carretera internacional, sin embargo, los esfuerzos realizados hasta hoy han sido insuficientes para evitar hechos lamentables.



Irresponsable arrolla a menor

José Luis González / LEÓN

Una niña de ocho años resultó con lesiones y golpes en distintas partes del cuerpo cuando Adack Espinal Solórzano, de 26 años, conductor de la motocicleta blanca Eagle, placas LE2284, que circulaba de oeste a este, realizó un giro indebido e invadió el carril contrario, impactando contra una bicicleta montañera que se encontraba temporalmente estacionada en sentido contrario, a orillas de la cuneta en el by pass, donde desafortunadamente se encontraba la menor.



“El Gemelo” tras las rejas

José Luis González / LEÓN

Léster Francisco Mayorga Téllez, de 26 años; Juan José Centeno, “El Gemelo”, y otra persona del sexo masculino que aún no ha sido identificada por las autoridades, intimidaron con cuchillo y machetes a Darwin Santiago Delgado Meneses, de 20 años, y a una menor de edad, a quienes despojaron de una cartera camuflada, un bolso rojo con documentos personales, dos relojes de pulsera, un celular Ericsson, dos pulseras de plata, un anillo de oro y dinero en efectivo. El robo ocurrió en el sector del parque Arlen Siu, en Sutiaba, León.