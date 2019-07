¿Asesinado y sepultado en tumba clandestina?

MATAGALPA

La Policía de este departamento continúa con la investigación de la desaparición del ciudadano Genaro del Carmen Orozco Rodríguez, de 47 años, quien habita en el sector de El Ocote, en la comarca Jucuapa, municipio de Matagalpa, de donde salió a buscar un maíz.



Pocos minutos después de que Genaro se ausentó de su casa, según sus familiares, se escucharon tres disparos, y desde entonces no saben de su suerte.



Herminia Sánchez Alonso, esposa del desaparecido, relató que los disparos fueron escuchados por la señora Ofelia Martínez, por lo que al enterarse de los mismos salieron a ver qué había pasado y encontraron manchas de sangre y maíz regado por todas partes, pero de don Genaro ni rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado.



La mujer sospecha que a su marido lo hayan matado, ya que tenía un vecino que era su enemigo y en varias ocasiones lo había amenazado de muerte.



Un equipo técnico de la Policía Nacional se encuentra en el lugar y sus miembros determinaron que había rastro de sangre en el mismo sitio donde se escucharon los disparos. Los agentes también hallaron un pañuelo lleno de sangre, pero el rastro se ha perdido y no han podido encontrar nada más.



Los vecinos y familiares tienen el temor de que Genaro haya sido asesinado y su cuerpo trasladado a otro lugar para enterrarlo y no dejar rastro del crimen.