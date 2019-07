Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

Joven se ahoga en la Laguna de Apoyo

Mercedes Vanegas / MASAYA

El estado de ebriedad y la actitud temeraria para meterse a nadar a una zona profunda fueron las causas de la muerte del joven José Ezequiel Delgado, de 27 años, quien andaba celebrando el día de la Cruz de Mayo, en la Laguna de Apoyo. Norma Inés Delgado Pérez, tía del muchacho, dijo que su sobrino desde el viernes dos de mayo no volvió a su casa y lo único que ella sabía es que había ido con dos amigos a la laguna. Los amigos de José Ezequiel manifestaron que ellos pasaron la noche del viernes en la laguna y que el sábado los tres estaban juntos, pero Delgado después se separó de ellos y desapareció. “Nosotros no teníamos idea de que él se había ido a bañar, creíamos que ya se había marchado para su casa”, agregaron los amigos de Delgado, al enterarse de lo sucedido. El buceador Daymon Blas manifestó que el cuerpo del joven se encontraba a seis pies de distancia de la costa y a 25 pies de profundidad. La doctora Darling Potoy, médico forense, dictaminó que la causa de la muerte del joven Delgado fue asfixia por sumersión y que el cuerpo no presentaba ninguna señal de violencia. El cuerpo sin vida fue entregado a su progenitora, Ana Rosa Delgado Pérez, quien habita en la calle El Limón, frente a las oficinas de Estesa, en Masaya. El hecho ocurrió a eso de las doce del mediodía de este sábado tres de mayo.



Condenado a 17 años por violación a menor

Ingrid Duarte / GRANADA

Maykel Misael Guadamuz, de 21 años, fue condenado a 17 años de prisión por la violación a una menor de doce años, hecho ocurrido en una comunidad rural del municipio de Granada, según rola en el expediente procesal número 0024-0533. La sanción penal fue dictada por el juez suplente de Distrito Penal de Juicio, de Granada, doctor Alcides Muñoz Alemán, después del juicio oral y público en el que intervino la fiscal auxiliar, licenciada Marielos Masís Rodríguez, quien presentó las evidencias del caso, ocurrido en los primeros días de enero de este año. La defensa, a cargo del licenciado Juan Francisco Ruiz Sánchez, no logró convencer al tribunal de jurados, que emitió un veredicto de culpabilidad. Según los datos brindados en el juicio, Guadamuz llegó a la casa de la menor, cuando ella se encontraba sola, lo que aprovechó para llevarla por la fuerza a un cuarto, donde la abusó sexualmente, para lo cual le tapó la boca y la sometió con evidente ventaja física.



Pequeño incendio en Granada

Ingrid Duarte / GRANADA

El puesto de mando de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Granada reportó un pequeño incendio en casa de José Manuel Ruiz López, en el que se quemó un área de tres metros lineales y dejó como resultado pérdidas equivalentes a 1,480 córdobas. El fuego destruyó una tijera para dormir, una cama matrimonial, un cochecito para niño, una cuna y ropa. Ocho bomberos apagaron las llamas en la vivienda de 24 metros cuadrados, ubicada en el Reparto Bartolomé, de donde Chico Tripa siete cuadras al norte y una cuadra al oeste. Al lugar se presentaron el comandante Roberto Lanzas Pérez y el capitán e inspector Armando O’Conor para realizar el peritaje.



Choque de camionetas

Ingrid Duarte / GRANADA

Las camionetas Nissan, roja, placa M-3114 y la Toyota Hilux, ploma, placas M-11782, conducidas respectivamente por Néstor López, de 23 años, y Franklin Zelaya Sánchez, de 26, colisionaron estruendosamente y causaron varios golpes y excoriaciones a sus tripulantes. En el mismo accidente de tránsito resultaron golpeadas Marjorie Zapata Barrios, de 19 años, Marta Lorena Mayorga, de 32, y Francis Martínez, de 18. Todos fueron trasladados a emergencia del Hospital Amistad Japón-Nicaragua, en la ambulancia de los bomberos. De acuerdo con el detalle de Los Bomberos de La Villa, los vehículos al colisionar dieron varias volteretas sobre la vía pública y posteriormente llegaron los agentes de la Dirección de Seguridad Departamental de Tránsito de la Policía Nacional, que recogieron toda la información de los hechos.