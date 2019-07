Breves judiciales Lizbeth García

07 Mayo 2008

7:46 p.m. |

¿14 mil dólares desaparecieron

durante allanamiento?

El abogado Elvin Barquero explicó que su cliente, Bernando Pérez Matus, de 47 años, conocido como “El Chontaleño”, quien está acusado por tráfico de casi 22 kilos de cocaína, le confió que el día que la Policía llegó a allanar la casa de sus suegros, él tenía guardados 81 mil dólares, no 67 mil, como informó la autoridad del orden.



No obstante, el abogado señaló que en este caso no se puede hacer mucho, porque su cliente no tiene cómo probar que tenía esa cantidad.



Barquero explicó que su cliente se dedica a la compra y venta de ganado, y por eso tenía guardado los 81 mil dólares en la casa de sus suegros.



Ayer, la Policía llevó a Pérez Matus al Juzgado Quinto Penal de Audiencias, para la audiencia inicial del juicio que se le sigue por tráfico, porque cuando las autoridades allanaron su casa, en el barrio Santa Clara, el martes de la semana pasada, encontraron la droga y miles de dólares, delito por el que tendrá que enfrentar juicio oral y público en los próximos meses.



Pandilla del “Walter Ferreti” a los juzgados hoy

José Luis Rojas Amador, de 18 años, alias “La Brujita”; Eliseo Antonio Álvarez Flores, de 22, “Chevo”; Carlos José Narváez Mendieta, de 28, “El Negro”; Norlan Gustavo Tinoco, de 24, “El Zorro”, y Moisés Ismael Blandino López, de 20, “El Pelón”, tendrán que comparecer hoy ante la juez suplente Séptimo Penal de Audiencias, para conocer las pruebas que la Fiscalía tiene en su contra para acreditar que asesinaron a Josué Ismael Torres Moreno, de 26 años, quien vivió hasta el 23 de abril en la Quinta Etapa del Barrio 18 de Mayo, contiguo a la Iglesia Adventista.



Según la acusación, los reos son miembros de la Pandilla del “Walter Ferreti” y el día del crimen se presentaron “armados hasta los dientes” al 18 de Mayo, pero fue supuestamente “La Brujita” quien abrió fuego con un lanzamortero.



Los amigos de Josué Ismael Torres aconsejaron a Torres Moreno que corriera, pero al intentar bajar del muro de la pulpería “Engracia”, donde estaba sentado, cayó al suelo, situación que fue aprovechada por los acusados y otros no identificados, quienes lo agredieron a machetazos en la cabeza y lo “remataron” con un disparo en el cerebro. La Fiscalía tipificó los hechos como asesinato, según revela el expediente número 004868 ORMI-2008PN

Decretan prisión para cuarentona

Por la supuesta autoría del delito de tráfico de cocaína quedó en prisión ayer en el Juzgado Quinto Penal de Audiencias, Rosa Carmela Vargas, de 47 años, quien el próximo 13 de mayo deberá comparecer otra vez ante el juez Julio Arias, para conocer en audiencia inicial las pruebas que la Fiscalía dice tener en su contra.



Según la acusación que presentó el fiscal Rolando Zapata, la Policía desde hace varios meses le venía dando seguimiento porque supuestamente vendía drogas, y fue así que el 26 de abril ejecutaron un operativo en su casa, donde encontraron 7.7 gramos de cocaína en el techo y 10.8 en el tubo del desaguadero del lavadero que está en el patio, además de dinero, joyas, un CPU y un televisor, producto de su supuesta actividad.