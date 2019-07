“Con ternura” duermen a sus víctimas

JÍCARO, NUEVA SEGOVIA

Algunos delincuentes al parecer tienen tanta consideración por sus víctimas que ya no optan por someterlas a golpes o provocándoles lesiones. Ahora lo hacen de la “manera más tierna posible”, aplicando somnífero.



El siguiente caso que narró a EL NUEVO DIARIO un agente policial es para que los guardas de seguridad no sean presas de una escena de película.



Somnífero en jugo de naranja

En el reloj eran las cinco de la mañana del último lunes, cuando desconocidos se le acercaron a Ubence Chavarría, vigilante de las oficinas de la Cooperativa de Servicios Múltiples Santiago R.L, de Jícaro, y entre pláticas sin importancia le ofrecieron un pote con jugo de naranja, el que tomó sabrosamente, después de dar las gracias. A los pocos minutos, le palmeaban las mejillas. No despertó.



Los antisociales lo despojaron de su revólver Tauro, calibre 38, forzaron puertas hasta llegar a la caja fuerte que guardaba no se sabe cuántos miles.



Exiguo botín

La golpearon con un martillo e intentaron abrirla con tantas mañas, pero todo fue infructuoso.



Como consuelo, sólo se llevaron 3 mil 200 córdobas que encontraron en las gavetas de un escritorio.



El agente policial supone que por ser visible no se llevaron un fusil-escopeta.



Más tarde, Ortiz Chavarría despertó, sin enterarse del desorden en que le dejaron las oficinas que cuidaba resguardaba de pistoleros, y no de amigos generosos que le refrescaron con un jugo cítrico endulzado con sustancias somníferas.



La Policía aplicó técnica canina, sin resultados positivos, pero dijo la fuente que hay un plan especial que se ejecutará a lo inmediato para dar con los avezados ladronzuelos.