Mata a su mujer y viola el cuerpo

LEÓN

Un hombre de 40 años, oriundo de la comunidad Salinas Grandes, en León, discutió con su cónyuge, al calor de los tragos, le ocasionó la muerte producto de varios garrotazos que le propinó en distintas partes del cuerpo y seguidamente abusó sexualmente de ella.



Luis Manuel Medina Pozo, de 40 años, es el supuesto agresor de la señora Ignacia Ríos, de 50, quien fue privada de la vida este miércoles, siete de mayo, a las nueve de la noche, en el caserío Las Marimbas, finca San Antonio, propiedad de Antonio Rugama, en la comunidad de Salinas Grandes, en León.



El agresor llegó a la finca San Antonio en completo estado de ebriedad, a las 4:00 de la tarde del martes, y llevaba en sus manos cuatro medias de guaro, (marca perla), las que compartió con Federico Antonio Baquedano Martínez, de 50 años, administrador de la propiedad. Luis Manuel tenía más de un año de convivir y trabajar con su cónyuge en la mencionada finca.



Testigo oyó ruidosa discusión



De acuerdo con Federico Antonio, la pareja se retiró a sus aposentos a las 7:00 de la noche y después de dos horas escuchó una fuerte discusión, pero no le puso mente.



“Me levanté a las 5:00 de la mañana para ordeñar las vacas, pasé por el cuarto de Luis Manuel y observé que todavía estaban descansando, pero me llamó la atención que el cuerpo de la señora Ignacia estaba muy rígido, me acerqué, le tomé la mano derecha y sentí que su piel estaba sumamente helada, inmediatamente me di cuenta de que estaba muerta”, relató Federico Antonio, quien inmediatamente denunció el hecho ante la delegación policial.



Dormido junto al cadáver



El capitán Silvio Saborío, jefe de la Secretaría Departamental de la Policía en León, aseguró que una patrulla motorizada se trasladó hacia la propiedad de Antonio Rugama, en la comunidad de Salinas Grandes, y encontró el cadáver de la mujer junto a Luis Manuel, quien se hallaba profundamente dormido en una tijera de lona.



El supuesto agresor se enojó con su cónyuge después de que le reclamó el amorío que tenía con otra mujer. Luis Manuel tomó un garrote y golpeó salvajemente a su pareja en distintas partes del cuerpo y creyendo que estaba dormida sació sus instintos sexuales y se quedó dormido profundamente hasta que fue detenido por la Policía en horas de la mañana del día siguiente.



El forense Benito Rafael Lindo dictaminó que la muerte de Ignacia Ríos fue ocasionada por los golpes recibidos con un instrumento contuso (trozo de madera). En el cadáver se apreciaban moretones y lesiones en la cara, cráneo y en las extremidades superiores e inferiores.



El capitán Saborío destacó que el cadáver presentaba rasgos de violación y fue encontrado semidesnudo, boca arriba, al lado del agresor. En el lugar del crimen se encontró una camisa de Luis Manuel, dos sábanas llenas de sangre y dos trozos de madera que el supuesto agresor utilizó para agredir a su víctima.



Luis Manuel fue acusado por la Fiscalía ante los juzgados, por el supuesto delito de homicidio seguido de violación. El cadáver fue entregado a Carlos Alberto Ríos Pavón, de 21 años, hijo de la occisa, y será sepultado en la comunidad Rincón de los Bueyes, en el municipio de La Paz Centro.