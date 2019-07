Sucesos departamentales

Asalto en puertas de hospital

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Delincuentes que se movilizaban en un taxi asaltaron a un ciudadano, en la entrada del Hospital Regional “César Amador Molina”, y posteriormente dejaron al afectado en la rivera del Río Grande de Matagalpa, en el costado este del barrio Guanuca.



Heriberto José Armas Aráuz, de 21 años, aseguró que había salido del centro asistencial para comprar agua, ya que tiene a un pariente internado, pero al regresar fue interceptado por tres desconocidos en un taxi blanco, cuyo número de placas no fue precisado por el joven. Uno de los delincuentes se bajó del auto y le puso un cuchillo en el cuello, lo amarró de las manos y lo despojó de quinientos córdobas y de su celular.



Los delincuentes lo subieron al taxi y lo llevaron hasta la orilla del río, donde lo dejaron acostado boca abajo, mientras se daban a la fuga. Por su parte, la Policía aseguró que está investigando para dar con los antisociales.



“No somos pirómanos”

Máximo Rugama / CONDEGA, ESTELÍ

Sumamente preocupados se encuentran varios campesinos de las comunidades La Laguna, Santa Rosa y San Andrés, ya que aseguraron que personas sin escrúpulos los acusan de haber provocado un incendio forestal que acabó con varias manzanas de pastizales y bosques de Pinos, ubicados en la zona de Ciarcuna, a unos 36 kilómetros al noreste del municipio esteliano de Condega.



Los labriegos, entre estos Eliseo Iglesias y Juan Rivera, este último ex capitán del Ejército de Nicaragua, denunciaron que personas con intenciones oscuras se han dado a la tarea de señalar por radioemisoras ubicadas en la ciudad de Condega, que ellos y otros campesinos son los que provocaron el incendio forestal.



Los dueños de los terrenos han dicho que van a acusar criminalmente a quienes resulten responsables de haber provocado el siniestro, y eso preocupa a los labriegos. Según se conoció, el día que ocurrió el incendio, el señor Rivera no se encontraba en el municipio de Condega, sino en la ciudad de Ocotal. Y en el caso don Eliseo Iglesias, estaba en la comunidad La Laguna, realizando tareas propias para su familia y preparando los terrenos para la siembra de granos básicos de la etapa de primera. Los aludidos dijeron que van a demandar en los juzgados a las personas que los han señalado de haber provocado el fuego, porque ahora, inclusive, reciben amenazas de muerte, lo que tiene sumamente preocupados a sus familiares.



Muchacha futbolista lesionada

Máximo Rugama / ESTELÍ

Se recupera de salud la adolescente Jenny Amparo Laguna Rodríguez, quien sufrió una fractura en el fémur derecho en un accidente ocurrido cuando jugaba fútbol en la calle de uno de los barrios ubicados en la zona noroeste de la ciudad de Estelí.



La muchacha fue trasladada por una ambulancia de la Cruz Roja hasta el Hospital Regional San Juan de Dios, de esta ciudad, luego de que le dieron los primeros auxilios. En tanto que las autoridades de la Cruz Roja dijeron que 22 servicios brindaron durante las últimas horas los socorristas de la benéfica entidad.



Cuarentones presos por droga

Máximo Rugama / LA TRINIDAD, ESTELÍ

A la orden del Ministerio Público pasaron las autoridades policiales a los ciudadanos Isabel Ruiz Jiménez y Julio Timoteo Jarquín García, de 46 y 47 años, respectivamente, por tenencia ilegal de estupefacientes. Durante un allanamiento, con previa orden judicial, ejecutado por una fuerza policial, capturaron a ambos en el barrio Caridad, del municipio esteliano de La Trinidad. A ellos, las autoridades policiales les encontraron 19.1 gramos, que tenían escondidos en un paquete envuelto en una bolsa de plástico. En el allanamiento, la Policía les ocupó 8 mil 964 córdobas y 97 dólares en efectivo, los cuales se presume sean producto de la venta de la drogas.



También la Policía les ocupó siete teléfonos celulares con sus respectivos cargadores y otros objetos para escuchar música. Según las autoridades policiales, ambos eran reconocidos expendedores de drogas, pero siempre que ejecutaban operativos para capturarlos escondían los estupefacientes, acción que es denominada en el argot de los narcos criollos como “descargue”. De acuerdo con versiones policiales, ambos tenían entre sus principales clientes personas adictas y jóvenes, negocio que realizaban a toda hora y era uno de los problemas que más aquejaba a los pobladores, y el cual habían denunciado en varias ocasiones. El caso fue debidamente documentado por la Policía que luego remitió los expedientes a las autoridades competentes del Ministerio Público.