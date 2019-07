Piropeador recibe un tiro en la cabeza

Marcos Antonio Pérez Pérez, de 29 años, dijo la noche del jueves su último piropo. La joven a quien se lo dedicó se molestó mucho y fue a quejarse con su papá, y éste, en un arrebato de ira, le disparó.



El disparo que el ciudadano únicamente identificado como Holman, alias “El Negro”, padre de la joven Jessica, realizó contra Pérez Pérez, se le alojó en la cabeza y lo dejó al borde de la muerte, con pronóstico reservado en el Hospital “Antonio Lenín Fonseca”.



“No nos dan esperanza... en cualquier momento puede fallecer”, aseguró resignada Jennifer Pérez, sobrina del infortunado.





La mujer le reclamó y por eso...



Fanny Gurdián, testigo del incidente, dijo a EL NUEVO DIARIO que ella, al momento de la tragedia, estaba ofertando a una vecina sus productos de belleza, cuando escuchó la discusión.



“La Lucía, mujer de Marcos Antonio, le dijo a él: ‘Te gusta andar enamorando chavalas’, y después le reclamó la Jessica. Me supongo que la muchacha se asustó, por lo que le puso queja a su papá”, relató Gurdián.



Por otro lado, la testigo declaró que sea como sea, “enamorar” a alguien no es un delito para que otra persona quiera matarte.



“Digamos que la chavala se asustó, pero, por qué su papá así por así le disparó a Toñito en la cabeza... es más, creí que le había disparado a mi hermano, ese hombre, ‘El Negro’, es muy agresivo”, refirió Gurdián.



Aunque Marcos Antonio Pérez habita en la Cuarta Etapa del barrio Hialeah, el hecho se registró a las siete de la noche del jueves, del Sombrero del Memorial Sandino, tres cuadras al sur.



La familia de Pérez Pérez espera un milagro de Dios para que su ser querido no se vaya de este mundo.



Agentes de la Tercera Delegación de Policía investigan el caso, por lesiones, pero de fallecer la víctima, será por homicidio. Algunos vecinos dijeron que “El Negro” huyó hacia el norte del país, donde tiene familiares.