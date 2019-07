Septuagenarios se rinden a la muerte

CORINTO, CHINANDEGA



Doblado, boca abajo y sentado en una silla de madera, cerca de la sala de su casa, fue encontrado a las doce y media de la madrugada el cadáver de Pedro Ernesto Espino Mayorga, de 70 años, quien habitaba en el barrio El Galope, de este puerto.



Una nota de prensa de la Policía de Chinandega informó que la vendedora de tortillas Gioconda Lindo Gómez llamó en repetidas ocasiones al anciano, quien no le respondió, por lo que se acercó para verificar que estaba muerto e inmediatamente informó a la delegación policial de Corinto, bajo el mando del subcomisionado Carlos Hernández.



Róger Pereira Umaña, forense de este departamento, determinó que el septuagenario sufrió un infarto agudo al miocardio, y no presentaba lesiones, por lo que descartó mano criminal.



Rosa Francisca Romero aseguró que su abuelo se encontraba enfermo y que ésta era la segunda ocasión que sufría un ataque al corazón.





Se ahogó la “María Antonieta”



Relaciones Públicas de la Policía de Chinandega también informó que a las once de la mañana del martes último, varios pobladores encontraron debajo del puente de Pasocaballos el cadáver de un ciudadano identificado sólo como Antonio, de 74 años, quien era conocido como “María Antonieta”, supuestamente originario del municipio de La Concepción, Masaya. Éste se dedicaba a la venta ambulante de verduras en un carretón, por las calles del puerto de Corinto.



Miembros de la Cruz Roja filial Corinto rescataron el cadáver, que fue trasladado por efectivos policiales a la morgue del Hospital España, de Chinandega. El forense Róger Pereira Umaña confirmó que el setentón murió por asfixia mecánica, aparentemente ahogado, y no presentaba señales de violencia.