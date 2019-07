Asesina a embarazada frente a sus cuatro hijos

EL VIEJO, CHINANDEGA



Frente a sus cuatro hijos, el campesino Juan Agapito Pérez Rodríguez, de 34 años, originario de la comarca Buena Vista, mató de diez estocadas en el pecho, manos, cuello y yugular a su esposa, Jamileth de los Santos Rojas Sequeira, de 28 años, quien tenía cinco meses de embarazo.



A las siete de la noche del jueves último, Pérez Rodríguez, quien tenía 13 años de convivir con Rojas Sequeira, regresó de su jornada laboral, en una camaronera ubicada cerca de la comarca Puerto Castilla, mientras su cónyuge veía telenovelas en su pequeño rancho ubicado de la escuela, media cuadra al oeste, en la comarca “Aurelio Carrasco”, situada a 25 kilómetros al suroeste de El Viejo.



Juana Sequeira relató que descansaba en su vivienda, cuando a las nueve de la noche escuchó el grito desgarrador de su hija. Corrió a la casa de ésta, y en la encontró agonizante y tirada en un charco de sangre, en la sala, donde su yerno cometió el crimen con un puntiagudo machete de 38 centímetros de largo.



Pidió que lo mataran



“Agapito no había ingerido licor, porque es sobrio. Desconozco las razones que lo llevaron a matar de forma salvaje a mi hija. Pregunté a mi yerno por qué la había matado, y me contestó que lo mataran, y lloraba, porque supuestamente estaba arrepentido”, expresó la progenitora.



Añadió que los niños lloraban angustiosamente al ver a su madre asesinada, en tanto Juan Agapito insistía en que estaba arrepentido, porque los dejaba huérfanos.



La afligida madre y abuela manifestó que Jamileth de los Santos se ganaba la vida destazando cerdos y vendía la carne en comarcas vecinas, lo cual no agradaba a su marido, quien se mostró celoso y luego cometió el hecho sangriento.



Por su lado, Noemí del Carmen Rojas Sequeira confirmó que su cuñado no tiene mal carácter, “pero de pronto se le metió el diablo”, y cometió el crimen.



“Discutieron. Cuando mi hermana pidió ayuda fue demasiado tarde, porque cayó en la sala de la casa. La llevé en un vehículo hasta el Hospital “Teodoro King”, pero murió en el trayecto, por la herida en la yugular”, lamentó la campesina.



Confiesa crimen



Ante las autoridades, Juan Agapito Pérez Rodríguez admitió que mató a su esposa, porque una vecina le contó que ésta le era infiel con otro hombre, lo cual jamás comprobó el hechor. “No sé qué me pasó, tengo buen comportamiento, nunca fui celoso con Jamileth, yo siempre la amé. Estoy arrepentido del crimen”, manifestó.



El parricida reconoce que se incomodó cuando llegó de trabajar, porque intentó acostarse en la cama de su cónyuge, y ésta le dijo que se marchara. Enseguida propinó las diez estocadas a Jamileth, a quien casi le cercena las manos cuando intentó defenderse. En los momentos previos al crimen recuerda que discutió con su esposa, por lo que sus pequeños hijos le proporcionaron la cena y le recomendaron que se acostara en una hamaca.



El subcomisionado Alí Espinoza Juárez, jefe de la Policía de El Viejo, dijo que el móvil del parricidio es pasional, y Juan Agapito fue capturado a las diez de la noche del jueves, en su casa. El oficial aseguró que la tarde del viernes el victimario fue remitido a la orden de la Fiscalía y el Juzgado de Audiencias de Chinandega, bajo el cargo de parricidio.