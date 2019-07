Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

09 Mayo 2008 |

3:45 p.m. |

Asaltado con arma en las costillas

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Un taxista del municipio de Waslala fue despojado de todo el dinero que portaba y de un celular, por dos antisociales que le pidieron que los trasladara al barrio El Aserrío. Pero al dirigirse al lugar señalado, a Enrique Suárez Castillo, de 31 años, quien conducía el taxi placas MT-20690, uno de los sujetos le puso una pistola en las costillas y lo obligó a entregar todo el dinero que portaba, unos mil 400 córdobas en efectivo, más el celular valorado en 2 mil 500 córdobas. La Policía no tiene pistas de los atracadores.



Pantalones “forrados” con marihuana

Róger Olivas / CHINANDEGA

Un total de 492.5 gramos de marihuana incautaron efectivos antidrogas a Carlos Alberto Navarrete Esquivel, de 42 años, quien habita de la casa comunal, 40 varas al este, en el Reparto “Dávila Bolaños”, de esta ciudad. Una nota de prensa de la Policía de Chinandega reveló que sorprendieron a Navarrete Esquivel, en la vía pública, cerca del Mercado de Mayoreo “El Bisne”, cuando portaba la droga en dos bolsas plásticas dentro del pantalón y los calcetines. Asimismo, la delegación policial de Chinandega recibió denuncia de Modesto Daniel Moreno Amaya, de 24 años, quien aseguró que el sujeto Francisco Antonio Gómez Herrera, de 22 años, fue sorprendido en la vía pública del reparto “Walter Estrada”, cuando portaba en el ruedo de su pantalón una bolsa plástica con 4.6 gramos de marihuana. El denunciante, junto al policía Cristóbal de Jesús Cabrera, capturó a Gómez Herrera, quien fue trasladado a las cárceles preventivas de esta ciudad.



Capitalino preso en La Dalia

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Con cuatro libras y media de marihuana fue capturado el ciudadano Javier Amador Hernández, originario de Managua, quien pensaba llevar la droga hasta la capital y se movilizaba en bus que cubre la ruta Waslala-Matagalpa. La incautación de la droga se produjo en el retén policial ubicado en el empalme La Mora, en La Dalia, cuando los agentes realizaron un registro de rutina al bus de transporte colectivo placas MT 09454, conducido por William Jarquín Castillo. Los agentes, al llegar donde estaba sentado Javier Amador, notaron su evidente nerviosismo, por lo que registraron un saco que éste portaba y encontraron la hierba alucinógena. El detenido, que habita en Lomas de Guadalupe, fue trasladado al complejo policial de Matagalpa, acusado por tráfico ilegal de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas.



“Dame todo o te saco las tripas”



Yelba Tablada / VILLA SANDINO, CHONTALES

Por robo con intimidación, agentes de Auxilio Judicial de la Policía de Villa Sandino buscan a Roberto Gilberto Castillo Tenorio, de 20 años, quien armado de una navaja despojó de dinero en efectivo y un teléfono celular a Norlan Edén Mejía Obando. El atraco tuvo como escenario la barrera del poblado de Muhan, Villa Sandino, por donde caminaba tranquilamente la víctima, cuando al paso le salió el sospechoso, que le ordenó detuviera su marcha, “sin hacer ningún papalote”. Castillo Tenorio, al ver que su presa no quería colaborar, sacó una filosa navaja y se la colocó en las costillas y enseguida le comunicó que era un asalto: “Si no me entregás todo, te saco las tripas”, le reiteró. A Norlan Edén no le quedó otra alternativa, y con una sonrisa de oreja a oreja depositó en las manos del delincuente mil córdobas en efectivo, el celular con el número 4286977 y una hermosa cadena de oro. El ahora prófugo de la justicia se marchó del lugar del asalto y en la oscuridad de la noche se perdió, mientras el asaltado se trasladó al puesto de Policía, a denunciar el robo del cual había sido víctima. Los uniformados ubicados en ese poblado lo dejaron todo en el terreno, con tal de esclarecer este robo con intimidación, pero de Roberto Gilberto no encontraron ni rastro que los llevara a hacer efectiva su captura.



Hasta la cazuela con gallopinto se llevaron

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

En tiempos en que la comida literalmente vale oro, elementos desconocidos ingresaron a la vivienda de Donald Omar Arróliga, de 29 años, situada en el Barrio “Pedro Joaquín Chamorro”, de Juigalpa, y arrasaron con todo lo que encontraron a su paso, incluyendo una cacerola repleta de gallopinto y otros productos alimenticios. Al parecer los antisociales “no aguantaban el tigre”, como se dice popularmente al sufrimiento por hambre, y al ver que la casa de Donald Omar estaba sola, forzaron la cerradura de la puerta principal y entraron sin ningún obstáculo. Los delincuentes recorrieron el inmueble “como Pedro por su casa”, y dejaron las pertenencias de mayor valor del denunciante para cargar con un tanque de gas licuado de 25 libras, una paila con gallopinto, 25 libras de arroz y otros productos de consumo en el hogar, valorados en dos mil quinientos córdobas. Los famélicos antisociales se dieron a la fuga, sin que los vecinos de Arróliga los detectaran. El caso fue reportado a la Delegación de Policía de Juigalpa, que remitió a varios oficiales para realizar las primeras investigaciones que les permitan capturar a estos delincuentes hambrientos.