Extorsión sexual desde la cárcel

Si alguien creía que las extorsiones telefónicas hechas desde la cárcel sólo ocurren en Colombia y México, donde están presos los principales capos de la droga en Latinoamérica, se equivoca, porque aquí tenemos a un personaje que sin tener ese nivel, estuvo extorsionando a una adolescente de 16 años, desde la Cárcel Modelo, de Tipitapa



Wilfredo Barraza Larios, con un largo historial delictivo que data de 1996, desde el principal reclusorio del país, valiéndose de un teléfono celular, por varias semanas consecutivas estuvo amenazando de muerte a la jovencita, a quien amenazó con matarla si no accedía a hacerle una visita conyugal.



La adolescente conoció a Barraza en el penal de Tipitapa, cuando llegó a visitar a un hermano, quien está preso, ocasión que aprovechó el veterano reo para conocer y quedar prendado de los encantos juveniles de su futura víctima.



Según la denuncia presentada por la adolescente en la Delegación Policial de Tipitapa, Barraza la llamaba a su teléfono celular exigiéndole que le hiciera una visita conyugal, o en caso contrario “la pagaría ella o su familia con la vida”.



La joven que dice haber sido asediada Larios Barraza no reveló a las autoridades cómo supone ella que el reo obtuvo su número telefónico. Sin embargo, se presume que fue el hermano de la joven de 16 años quien le proporcionó el número de teléfono a Barraza, en un momento en que salieron a tomar sol.



Intimida a funcionarios

El director de la Cárcel Modelo de Tipitapa, alcaide Oscar Molina, confirmó que Barraza Larios también ha intimidado vía telefónica a funcionarios del penal.



“Le ha dicho a varios funcionarios de la Cárcel Modelo que los va matar, si no hacen tal o cuál cosa”, sostuvo Molina.



Es por esa razón que las autoridades penitenciarias le dan credibilidad a la denuncia de la joven de 16 años, quien asegura estar siendo extorsionada por Barraza.



Para chantajear y amenazar a sus víctimas, Barraza se vale de teléfonos celulares que logra ingresar al penal, a través de familiares o amistades, quienes se las ingenian para burlar los controles de seguridad.



Aunque las autoridades penitenciarias mantienen sobre Barraza Larios y sobre quienes lo visitan un mayor control, éstos siempre se las ingenian para ingresar el teléfono celular. Durante los casi nueve meses que tiene el alcaide Molina de estar al frente del principal reclusorio del país, han decomisado 300 teléfonos celulares.



El alcaide Molina dijo que la única manera de evitar la introducción de teléfonos celulares a la Cárcel Modelo es instalando aparatos de rayos X para revisar todo objeto o persona que ingrese a sus instalaciones.



La obtención de estos equipos, que en otros países son utilizados desde hace muchas décadas, parece por el momento una utopía para las autoridades penitenciarias.



“Algunos --teléfonos-- los hemos decomisado cuando han intentado penetrarlo, pero otros han sido en requisas hechas en las galería donde están las celdas”, explicó el alcaide Molina. Los casos de amenazas, chantajes y extorsiones vía telefónica desde la cárcel se registran principalmente desde el reclusorio de Tipitapa. El alcaide Molina expresó que de acuerdo con lo conversado con los jefes de los otros penales del país, el fenómeno antes mencionado sólo se presenta de forma reiterativa en la Modelo.



Familia atemorizada

Los familiares de la adolescente, quien es descrita como una joven robusta y de baja estatura, que conoció a Wilfredo Barraza durante una visita a un hermano en el penal de Tipitapa, se muestran atemorizados por cualquier cosa que les pueda pasar, y evitan hablar del tema con periodistas o con extraños. La mamá de la joven ratificó que su hija denunció al peligroso reo ante las autoridades policiales.



Aparentemente, por el temor en que vive esta familia decidió cancelar la entrevista que inicialmente dijeron daría la joven denunciante a EL NUEVO DIARIO. “Ella dice que no los va recibir y tampoco mi madre va a hablar con ustedes”, dijo casi a gritos una joven, quien ni siquiera tuvo la cortesía de permitir a su progenitora que fuera ella quien dijera que no atendería al equipo periodístico de END, después de dos horas de espera.



Extrañamente, después de ser presentada hace casi tres semanas ante las autoridades policiales en Tipitapa, la denuncia de la jovencita afectada aún no aparece en los libros policiales.



Reo se defiende

Un familiar de Wilfredo Barraza Larios, quien fue contactado vía telefónica, negó que su pariente haya intimidado por teléfono a la adolescente de 16 años.



“La verdad es que esa muchacha se le llegó a ofrecer a Wilfredo, a cambio de que le ayudara con dinero para sacar a su hermano de la cárcel”, aseguró el consanguíneo de Barraza Larios, quien demandó el anonimato.



Además, la joven denunciante y sus familiares aparentemente no han mostrado interés en que la Policía prosiga con las investigaciones.



Pero más allá de los eventos actuales en que se involucra Wilfredo Barraza Larios, este personaje apareció como figura pública en 1996, cuando lo mencionaron como parte de una banda que extorsionó y plagió al productor Wilfredo Duarte Lazo, quien en ese entonces tenía 67 años.



Barraza, conocido como “El Chele”, y sus compinches de esa época, le ofrecieron a Duarte un atractivo negocio que consistía en la compra de varios fletes de madera.



En ese entonces Barraza, coludido con una mujer llamada Alicia Carolina González y varios policías acantonados en Nagarote, trataron de extorsionar al productor originario de San Miguelito, Río San Juan, con 6 mil 500 dólares.



Según la acusación que se ventiló en el otrora Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua, Barraza y sus cómplices, luego de mantener engañado durante dos días a Lazo en un hospedaje en Managua, le dijeron que se trasladarían a Nagarote.



Sin embargo, cuando Duarte estaba en la parada de buses en el Mercado “Israel Lewites”, se aparecieron dos policías que lo arrestaron y llevaron a Nagarote, donde Alicia Carolina Duarte, cómplice de “El Chele”, lo acusó, imputándole la autoría del delito de violación.



Al día siguiente de ser capturado, un policía nagaroteño le informó a Duarte “que tenía buena suerte”, que saldría libre porque Barraza había convencido a la supuesta acusadora de que retirara la denuncia a cambio del pago de dos mil dólares.



Cuando regresaron a Managua, Barraza obligó al sexagenario a que bajara del autobús y firmara un documento donde se comprometía a pagar 6 mil 500 dólares, o en caso contrario la mujer supuestamente violada retomaría la acusación.



Después de permanecer varios años en el anonimato, Wilfredo Barraza Larios reapareció hace poco más de dos años, cuando la Policía le encontró varios gramos de cocaína en su casa, en Satélite Asososca, y en una camioneta en que se transportaba cerca de La Subasta.



En esa ocasión, la Policía también le ocupó una lista de armas de guerra que éste supuestamente tenía previsto comercializar, entre las que sobresalen cinco mil fusiles plegables, lanzamorteros RPG 7 y ametralladoras.



Por estos hechos, Wilfredo Barraza Larios fue condenado a cinco años de prisión por tráfico interno de estupefacientes.