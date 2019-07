Dos muertos en Jinotega

JINOTEGA

Una explosión en la construcción de la carretera Guayacán-Jinotega dejó como resultado una persona muerta y otra herida, la cual, según médicos del Hospital “Victoria Motta”, tiene lesiones en diferentes partes del cuerpo, pero está fuera de peligro.



Las primeras investigaciones realizadas por la Policía de la Ciudad de las Brumas, aseguran que los ciudadanos Mercedes Rodríguez, de 38 años, y Julio Antonio Sandino, de 52, estaban trabajando en la voladura de piedras, pero al explotar un cartucho de explosivos fueron impactados en diferentes partes del cuerpo por pedazos de piedras.



Los dos heridos fueron trasladados al Hospital “Victoria Motta”. Julio Antonio presentaba fracturas en la pelvis, costados y otras partes del cuerpo, y falleció a eso de las once de la noche a pesar del esfuerzo de los médicos por salvarle la vida.



Mercedes Rodríguez, auque no puede hablar, se encuentra estable en una cama del centro asistencial. Según los galenos, el paciente no corre ningún peligro, pero sufrió varios golpes que necesitan de mucho cuidado para que se curen totalmente.



Por su parte, la Policía realiza las respectivas indagaciones para determinar las verdaderas causas de la explosión y si se habían tomado las medidas de precaución para que se evitara la tragedia.



Crimen por un sembradío de maíz

Otro hecho sangriento se registró en la comarca Boca de la tortuga, ubicada en el sector de Ayapal, municipio de San José de Bocay, donde perdió la vida Guadalupe Blandón Medina, de 17 años, al recibir un disparo en la cabeza a manos del sujeto Balbino Ramos Herrera, de 25 años.



Las investigaciones señalan que la víctima comenzó una fuerte discusión con al autor del crimen, supuestamente porque unos cerdos propiedad de Cecilio Ramos Herrera, hermano de Balbino, se le habían comido un sembradío de maíz, discusión que terminó hasta que Herrera sacó una pistola y disparó contra su adversario.



Se conoció que Guadalupe murió de forma instantánea debido a que el proyectil le penetró en el occipital derecho, con orificio de salida en el izquierdo, y que el homicida, al ver que había terminado con la vida del vecino de su hermano, huyó.



Baleado postrado en cama

Otro que escapó de la muerte es José Arquímedes Duarte Meza, de 49 años, quien recibió varios impactos de bala que lo mantienen en una cama del Hospital “Victoria Motta”, de Jinotega, informaron las autoridades policiales.



El hecho se registró en el barrio El Rosario, de Wiwilí, cuando la víctima se dirigía a su casa, pero en el camino se encontró con Jairo González Duarte, quien venía en estado de ebriedad, y sin mediar palabra alguna sacó un revolver y disparó contra José Arquímedes. Una de las balas le impactó en el muslo derecho, con orificio de salida en el izquierdo, otra le impactó en la espalda, y una tercera le alcanzó el brazo izquierdo.



El herido fue trasladado al Hospital de Jinotega, donde ya se encuentra fuera de peligro, mientras el autor está siendo buscado por la Policía Nacional debido a que huyó después de cometer las lesiones.



Las causas que motivaron a Jairo a intentar terminar con la vida de José Arquímedes, según las investigaciones policiales, son pasionales.