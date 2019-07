Tres asesinados en Matagalpa

MATAGALPA



Sigue la violencia en este departamento y localidades circundantes, donde tres personas perdieron la vida en diferentes circunstancias y municipios durante el fin de semana. Los autores de estos hechos sangrientos huyeron.



Uno de los crímenes se registró en la comarca Villa Siquia, municipio de Paiwas, en la Región Autónoma del Atlántico Sur, que es cubierto por la Policía matagalpina, donde perdió la vida el campesino Noel Mora Fernández, de 35 años, quien recibió siete impactos de bala de revólver, en diferentes partes del cuerpo, que le quitaron la vida de forma instantánea.



El hecho se registró cuado la víctima se encontraba ingiriendo licor en una vivienda propiedad de la señora identificada únicamente como “Tula”, quien habita en la comarca antes mencionada, hasta donde se presentaron tres desconocidos para terminar con su vida, sin declarar los motivos del asesinato a sangre fría.





No le dio tiempo de defenderse

Según las primeras investigaciones realizadas por los agentes, a la casa de “Tula” se presentaron tres sujetos montados en caballos, y sin mediar palabras, al mejor estilo de las películas del oeste norteamericano, sacaron sus armas y los tres dispararon al mismo tiempo en contra de Noel, a quien no le dieron tiempo de defenderse.



Después de terminar con la vida del campesino, los tres asesinos huyeron, mientras una patrulla de la Policía de Paiwas se dirigió al lugar del crimen para tratar de dar con la identidad de los criminales y para capturarlos.



Asimismo, se conoció que el vigilante de una cooperativa de ahorro y crédito del municipio de Waslala fue encontrado muerto el domingo, por su compañero de trabajo, que se presentó al lugar para realizar el relevo, pero supo rápido que su amigo era cadáver.



Francisco Aráuz Castro, de 40 años, fue encontrado boca abajo en las instalaciones de la cooperativa por el también vigilante José Antonio Sequeira, quien llegaba a su relevo, pero se llevó tremendo susto al encontrarlo sin vida. Dio parte a la Policía, cuyos agentes se presentaron al lugar en compañía del médico forense para realizar las investigaciones respectivas.





¿Envenenado?

El cuerpo del vigilante no presentaba huellas de haber sido golpeado o herido con arma blanca o de fuego, y además portaba el revólver que utilizaba para realizar su trabajo.



El forense está realizando exámenes para comprobar si a Aráuz Castro le suministraron alguna sustancia que le quitó la vida, debido a que una oficina ubicada en el segundo piso de la cooperativa estaba con la puerta violentada y desaparecieron 450 mil córdobas que estaban guardados en la caja fuerte, por lo que se presume que hubo mano criminal en el deceso del vigilante.



Por su parte, la Policía envió un equipo técnico a realizar las investigaciones, el cual lleva la misión de esclarecer este hecho que dejó a una persona muerte y el robo de 450 mil córdobas en efectivo.





Ultimado de un balazo

Otro que perdió la vida a consecuencia de un balazo de pistola nueve milímetros en la cabeza fue el ciudadano Lázaro Antonio Vílchez Zeledón, cuando se encontraba conversando con un amigo, en la acera del bar El Pajarito, propiedad del ciudadano Francisco González Rodríguez.



Este hecho sangriento se registró en el lugar conocido como Sitio Histórico de Pancasán, municipio de Matiguás, hasta donde se presentó Evenor Siles Guevara, de 28 años, quien sin discusión alguna se acercó donde se encontraba Lázaro Antonio, desenfundó el arma que portaba y la disparó en su contra; Vílchez murió de forma instantánea.



El proyectil le penetró en el occipital derecho, con orificio de salida en el izquierdo, por lo que no dio tiempo a los presentes de llevar a Lázaro a buscar atención médica, mientras el autor del crimen, al ver al joven tendido en un charco de sangre, sin vida, huyó.



Los testigos aseguraron que las causas que llevaron a Evenor a terminar con la vida de Lázaro son antiguas diferencias personales que había entre ambos.