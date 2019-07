Reconocido rivense muere en el Gran Lago

RIVAS



El hobbie que el reconocido rivense Noel Baltodano Conrado venía ejerciendo desde hace más de 20 años, lo privó de la vida este fin de semana, cuando de manera inesperada sucumbió en las aguas del Lago Cocibolca, frente a las costas de Cañas Gordas, en el municipio de Cárdenas.



Baltodano Conrado, de 41 años, salió, a las diez y media de la mañana de este domingo, de su casa, ubicada en la ciudad de Rivas, contiguo a la iglesia de los mormones. Su salida era para participar junto a viejos amigos en otra de sus ya acostumbradas tareas de pesca recreativa, y quizá nunca se imaginó que retornaría sin vida.



Con él salieron Harry Ibarra Silva, Mauricio Ugarte, de 50 años, y un joven de 17 años conocido sólo como Walter “Masayita”. Los cuatro se dirigieron al sector de la Carretera Panamericana y se enrumbaron en dirección sur, hasta llegar al sector de Cañas Gordas, donde llegaron a eso de las once de la mañana, según versión de Ugarte.



El sitio ya era conocido por ellos, excepto para “Masayita”. No obstante, los cuatro se introdujeron al agua con sus respectivos cuerdas, anzuelos y cangrejos que recolectaron para usarlos como carnada. Como medida de precaución, Ugarte dijo que Ibarra Silva se ató de la cintura un mecate que sujetaba por el otro costado un neumático, previniendo cualquier accidente, en especial por “Masayita”.





Por el neumático

Según Ugarte, a Ibarra se le desprendió el neumático poco antes de las una de la tarde. “Yo nadaba para tratar de alcanzarlo, pero al ver que era imposible desistí, y les dije a ellos que las olas lo sacarían, que lo dejáramos”, expresó. Segundos después, Baltodano Conrado se movió de una peña en la que se había ubicado y dijo que iba a traer el neumático, que ya había salido a la costa, para dárselo a “Masayita”, ya que tenía temor de que el jovencito se ahogara, explicó el testigo.



No obstante, la decisión de Baltodano Conrado resultó letal, ya que jamás llegó con vida a las costas, y sus amigos se percataron de su desaparición a la una y media de la tarde. “A esa hora salimos a buscarlo, y al llegar a la costa, sólo encontramos el neumático, y ya fue que pensé lo peor”, detalló Ibarra Silva, quien era el que más cerca se mantenía del infortunado.



A partir de esa hora, los amigos de Baltodano Conrado iniciaron una larga búsqueda y dieron aviso a sus familiares y amigos en Rivas, y pese a que llegó refuerzo, fue imposible encontrarlo durante toda la noche, y fue hasta las seis de la mañana de ayer lunes que el cadáver apareció, a dos kilómetros al norte de donde Baltodano Conrado se había introducido al lago. Sus funerales se realizaron a las cuatro de la tarde de ayer, en el cementerio de Rivas.