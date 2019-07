Breves judiciales Lizbeth García

12 Mayo 2008

6:56 p.m. |

“El Tarta” con doble juicio por homicidio

A pesar de que los familiares de quien en vida fuera Wilfredo José Urbina Hernández, de 24 años, aseguraron que Cristian Magdiel Bejarano, de 19 años, alias “El Tarta”, tiene “un cementerio” por todos los crímenes que supuestamente ha cometido, el aludido dice que “es inocente”. Ayer, el juez suplente Sexto Penal de Audiencias, Oscar Manzanares, admitió la acusación que la fiscal Massiel Briceño presentó contra Bejarano por el homicidio de Urbina, quien perdió la vida el 22 de abril de 2007, tras 50 días de agonía, a raíz de un disparo que le alcanzó la cabeza y que le destrozó la médula, cuando regresaba de una vigilia y los miembros de la pandilla de “Las Gárgolas” lo interceptaron. El otro muerto que le achacan a “El Tarta” es Gorvin Diógenes Espinoza, de 17 años, quien falleció el pasado viernes, cuando recibió dos impactos de bala en la cabeza y pierna izquierda, hecho acaecido en Villa Libertad, en el momento que “El Tarta” y cuatro sujetos lo interceptaron para robarle, versión que “El Tarta” y su abogado, Marlon Aburto Hidalgo, rechazan. Bejarano reconoció que estuvo en la escena del primer crimen “porque andaba comprando”, pero señala que quien mató a Urbina fue “Jessy”. “En ninguno de los dos casos disparó”, secundó el abogado defensor, quien señaló que por el primer caso, su cliente enfrentará juicio el seis de junio, y por el segundo crimen irá a audiencia inicial el 19 de mayo, a las diez y media de la mañana. “El Tarta” finalmente comentó que aunque no tiene trabajo, no es vago ni andaba huyendo, “porque la Policía pasaba por su casa”.



Jurado para “La Bruja” y compañía

El próximo 30 de junio, José Luis Rojas Amador, de 18 años, alias “La Brujita”; Eliseo Antonio Álvarez Flores de 22, “Chevo”; Carlos José Narváez Mendieta, de 28, “El Negro”; Norlan Gustavo Tinoco, de 24, “El Zorro”, y Moisés Ismael Blandino López, de 20, “El Pelón”, tendrán que enfrentar a los miembros de un jurado de conciencia por la aparente coautoría del asesinato de Josué Ismael Torres Moreno, de 26 años, quien vivió hasta el 23 de abril en la Quinta Etapa del barrio 18 de Mayo, contiguo a la iglesia adventista. Según el Ministerio Público, los acusados son miembros de una pandilla del barrio “Walter Ferreti”, y el día del crimen se presentaron “armados hasta los dientes” al barrio 18 de Mayo, donde aparentemente “La Brujita” abrió fuego con un lanzamortero, mientras los amigos de Josué Ismael Torres huían. El afectado intentó bajar del muro de la pulpería “Engracia”, donde estaba sentado, pero se cayó, situación que fue aprovechada por los acusados y otros no identificados, quienes lo agredieron a machetazos en la cabeza y lo “remataron” con un disparo en el cerebro. La Fiscalía tipificó los hechos como asesinato.



Un cadáver con 24 balinazos

Cuarenta y dos días de cárcel deberán permanecer “enjaulados” Carlos David Cuarezma, de 21 años, y Javier Alexander Oviedo, alias “Chino”, antes de que los miembros de un tribunal de jurados decidan este 25 de junio si son o no coautores del homicidio de Ramón Antonio Fajardo, de 14 años, quien falleció a consecuencia de un escopetazo en el tórax que le provocó hemorragia masiva. El forense José Bautista Lara encontró 24 balines en el cuerpo de la víctima al momento de la autopsia, según reveló ayer la fiscal Jaeneth Canelo, al presentar las pruebas de cargo que existen contra los detenidos y Víctor Javier Rodríguez Ayerdis, de 21 años, alias “Calalo”, quien está prófugo de la justicia, hecho que el abogado de los dos reos habidos trató de explotar al máximo, alegando que las pruebas claramente dicen que quien disparó fue el aludido. Sin embargo, la juez Octavo Penal de Audiencias, Karla García, señaló que las pruebas claramente apuntan a que los acusados estaban en el lugar del crimen, acaecido en Laureles Sur, el 30 de abril, y que aparentemente golpearon con puñetazos y puntapiés a la víctima cuando ya estaba agonizando.