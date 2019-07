Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

Niño sufre quemaduras

Ingrid Duarte / GRANADA

El niño de cuatro años, Lenar José Mercado López, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el abdomen y parte del pecho, luego de caerle una porra con agua hirviente que su hermana mayor tenía en el fuego. Según el oficial de bombero David Reyes, el niño estaba a cargo de Jenny Mercado López, de 18 años, quien lo cuidaba, mientras la madre de ambos trabaja en una Zona Franca del departamento de Masaya. El niño aparentemente entró a la cocina sin que la muchacha se diera cuenta y le dio vuelta a la porra, por lo que posteriormente fue trasladado en vehículo particular a un hospital privado de “La Ciudad de las Flores”. La tragedia ocurrió en la comarca El Guapinol, de la escuela de Veracruz, 500 varas al este, en el municipio de Diriomo.



Golpiza y despojo

Mercedes Vanegas / MASAYA

El señor Juan Ramón Flores Montenegro, de 39 años, fue asaltado por ocho sujetos cuando se dirigía a su casa y pasaba de la iglesia Magdalena, dos cuadras abajo. Según Flores, los ocho desconocidos lo interceptaron y primero “me pidieron un cigarro, y como no les di, entonces ellos me dijeron que les regalara diez córdobas, pero yo dije que no andaba. Fue cuando ellos se enojaron y me agarraron para golpearme y luego despojaron de todo lo que andaba”. Los asaltantes se llevaron la billetera de Flores, que contenía sus documentos personales, una tarjeta de débito, 120 dólares y una pulsera de plata valorada en 800 córdobas. La Policía de Masaya investiga el caso.



Accidentados en motocicletas

Ingrid Duarte / GRANADA

Tres personas resultaron lesionaron en la colisión de dos motocicletas, una Génesis, placas GR 0466, conducida por Pedro José Padilla Ruiz, de 20 años, quien sufrió fractura en el maxilar superior, desprendimiento del dedo “gordo” o primer dedo del pie derecho, excoriaciones en la mano izquierda y herida abierta en la rotula derecha. La Génesis chocó contra la motocicleta del patrullero de Tránsito de la Policía Nacional, Bosco Solano, de 35 años, quien sufrió golpes en la rótula izquierda. En el accidente también resultó lesionada María Cristina Padilla, de 18 años, con excoriaciones en los omoplatos, en los brazos, más herida abierta y posible fractura en la tibia del pie derecho. Con excoriaciones también en los omoplatos, hematomas en el codo izquierdo y fractura en el codo derecho resultó Hellen María Rivera Padilla, de 18 años. El accidente ocurrió en la calle adoquinada del Centro Turístico “Lorenzo Guerrero”, frente a las costas del lago Cocibolca. Las lesionadas fueron trasladadas al Hospital Amistad Japón-Nicaragua, según lo informó el oficial de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Granada, David Reyes.



Trasladados al hospital

Ingrid Duarte / GRANADA

En una ambulancia de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Granada, (los llamados Bomberos de La Villa), trasladaron al Hospital Amistad Japón-Nicaragua al ciudadano Pascual Díaz Romero, de 58 años, quien sufrió fractura en el brazo izquierdo, contusiones en el tórax y el abdomen, como resultado de una riña callejera ocurrida en el Reparto Bartolomé Número uno. En la misma trifulca sufrieron lesiones Osmar Díaz Valdez, de 19 años, quien presentaba policontusiones en diferentes partes del cuerpo, lo mismo que Darwin José Valdez Calero, de 23 años; ambos fueron llevados a un centro asistencial. Paulino José Alonso Lacayo, de 32 años, sufrió un accidente frente a donde fue “La Chanchera”, en el Mercado Municipal de Granada, al quebrársele el eje delantero a su bicicleta. Los Bomberos de La Villa lo llevaron al Hospital Cocibolca, en estado inconsciente, informó Víctor Mayorga, desde el puesto de mando. Los bomberos atendieron también a Ricardo Alberto Mercado, de 21 años, conductor de una mototaxi de Diriomo, al presentar contusión en la región cervical, además en el occipital y parietal izquierdo. El hecho se dio al colisionar con la motocicleta conducida por Antonio Morales, y por sus lesiones fue trasladado al Hospital Amistad Japón-Nicaragua. El accidente sucedió en el empalme El Guanacaste, 500 metros al oeste. En el sector del Reparto El Escudo se le brindaron los primeros auxilios y posterior se trasladó al hospital al ciudadano Rafael de Jesús Rojas, de 40 años, quien presentaba una herida de bala con orificio de salida en la pierna izquierda, herida que supuestamente le causaron antisociales que pretendían cometer un robo en el lugar, indica el breve informe bomberil. Rojas intervino en compañía de vecinos y frustró la acción de los delincuentes.